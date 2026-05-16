باشگاه پرسپولیس به شایعات پیرامون سرمربی برزیلی تیمش واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با شروع جنگ تحمیلی در حالی به کشورش برگشت که شایعاتی مبنی بر اینکه این مربی برزیلی دیگر به پرسپولیس برنمی گردد و مدیران باشگاه به دنبال پیدا کردن گزینه‌ای مناسب برای جانشینی اوسمار هستند، مطرح شد، اما این موضوع تکذیب شد.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه اوسمار به ایران برمی گردد، گفت: حتما، اوسمار با من و خلیلی در ارتباط هست و حداقل ما هفته‌ای یک بار با ایشان جلسه داریم. با این مربی درباره اینکه تمرینات چه زمانی شروع شود صحبت می‌کنیم. حتی اوسمار برنامه تمرینی به کریم باقری داد که ایشان طبق برنامه اوسمار پیش رفت. اگر پرواز‌ها در آن زمان شرایط الان را داشت، اوسمار به ایران برمی گشت. خودش و خانواده اش بسیار ایران را دوست دارند و این مربی هم عرق خاصی به پرسپولیس دارد.

او درباره اینکه اوسمار نتایج خوبی با پرسپولیس در نیم فصل دوم نگرفت، گفت: ما درباره نتایج تیم آسیب شناسی کردیم، اما گزارش علل ناکامی تیم ما در نیم فصل دوم در هیئت مدیره و مدیرعامل می‌ماند و خیلی نمی‌خواهیم این موضوع را بازگو کنیم. اوسمار همان مربی است که از ۸ بازی نیم فصل اول ۶ برد به دست آورد. در مورد مشکلات فنی تیم باید ببینیم که چه مقدار این مشکلات مربوط به مدیریت، کادر فنی و بازیکنان است. مدیریت تا آنجا که توانسته کار‌ها را انجام داده و بهترین تجهیزات، امکانات و اردو را در اختیار کادر فنی گذاشته است. با درخواست کتبی اوسمار ۳ بازیکن جذب شدند و با چند بازیکن هم قطع همکاری کردیم. چیزی که مشخص است مدیریت سفت و سخت از اوسمار حمایت خواهد کرد و در اردوی تیم هم این موضوع را اعلام کردم.