باشگاه پرسپولیس به شایعات پیرامون سرمربی برزیلی تیمش واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با شروع جنگ تحمیلی در حالی به کشورش برگشت که شایعاتی مبنی بر اینکه این مربی برزیلی دیگر به پرسپولیس برنمی گردد و مدیران باشگاه به دنبال پیدا کردن گزینه‌ای مناسب برای جانشینی اوسمار هستند،  مطرح شد، اما این موضوع تکذیب شد.  

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه اوسمار به ایران برمی گردد، گفت: حتما، اوسمار با من و خلیلی در ارتباط هست و حداقل ما هفته‌ای یک بار با ایشان جلسه داریم. با این مربی  درباره اینکه تمرینات چه زمانی شروع شود صحبت می‌کنیم. حتی اوسمار برنامه تمرینی به کریم باقری داد که ایشان طبق برنامه اوسمار پیش رفت. اگر پرواز‌ها در آن زمان شرایط  الان را داشت، اوسمار به ایران برمی گشت. خودش و خانواده اش بسیار ایران را دوست دارند و این مربی  هم عرق خاصی به پرسپولیس دارد.

او درباره اینکه اوسمار نتایج خوبی با پرسپولیس در نیم فصل دوم نگرفت، گفت:  ما درباره نتایج تیم آسیب شناسی کردیم، اما  گزارش علل ناکامی تیم ما در نیم فصل دوم در هیئت مدیره و مدیرعامل می‌ماند  و خیلی نمی‌خواهیم این موضوع را بازگو کنیم. اوسمار همان مربی است که از ۸ بازی نیم فصل اول ۶ برد به دست آورد. در مورد مشکلات فنی تیم باید ببینیم که چه مقدار این مشکلات مربوط به مدیریت، کادر فنی و بازیکنان است. مدیریت تا آنجا که توانسته کار‌ها را انجام داده و بهترین تجهیزات، امکانات و اردو را در اختیار کادر فنی گذاشته است. با درخواست کتبی اوسمار ۳ بازیکن جذب شدند و با چند بازیکن هم قطع همکاری کردیم. چیزی که مشخص است مدیریت سفت و سخت از اوسمار حمایت خواهد کرد و در اردوی تیم هم این موضوع را اعلام کردم.    

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اوسمارلوس ویرا
خبرهای مرتبط
محسن مسلمان به کادر فنی تیم امید پرسپولیس پیوست
پرسپولیسی‌ها یک تیم جدید خریداری می‌کنند
آخرین وضعیت قراردادی مارکو باکیچ با پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها