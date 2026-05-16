باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: فقط ما و باشگاه گل گهر موافق برگزاری ادامه بازیهای لیگ برتر فوتبال بودیم. بقیه باشگاهها به خاطر شرایط جنگی، مشکلات مالی و نداتشتن بازیکن به حد کافی با برگزاری لیگ مخالفت کردند. ۱۲ تیم به صورت کتبی اعلام کردند که مخالف انجام بازیها هستند.
او افزود: ما دوست داریم که لیگ برگزار شود و تیمهایی که قرار است به آسیا بروند با تصمیمات فوتبالی و در زمین فوتبال انتخاب شوند. همچنین در این شرایط جنگی شور و نشاط در خانوادهها به وجود بیاید. من سوالم این است که چرا ما میتوانیم لیگ آزادگان را به صورت غیر متمرکز برگزار کنیم، اما لیگ برتر فوتبال برگزار نمیشود. این در صورتی است که سازمان لیگ طی نامهای اعلام کرد که مسابقات در اردیبهشت ماه برگزار میشود.
حدادی گفت: وقت طلایی برای برگزاری لیگ از بین رفت و ما پاسخی از سازمان لیگ نگرفتیم که چرا بازیها را برگزار نکردند. بازیهای ما از لحاظ جدولی آسانتر است و از ۸ بازی باقی مانده ۲ دیدار با تیمهای استقلال و تراکتور داریم و بقیه بازی هایمان با ۶ تیم پایین جدول است که در نیم فصل اول این تیم را بردیم. قاعدتا خیلی شانس برای قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی داریم. ما دلیلی بر عدم برگزاری مسابقات نمیبینیم چرا که آتش بس است و شرایط کشور آرام است. وقتی مردم در میدان هستند، ما چطور بازیهای لیگ را تعطیل میکنیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: ما طی نامهای به سازمان لیگ درخواست دادیم که بازیهای لیگ برگزار شود. سهامداران و هیئت مدیره باشگاه به ما گفتند که از حق و حقوق باشگاه دفاع کنید و فعلا در حال مذاکره هستیم. به ناچار اگر حق و حقوق باشگاه پرسپولیس رعایت نشود مجبوریم که رویه قضایی را پیگیری کنیم. ما چند پیشنهاد در آن جلسه دادیم و گفتیم که تمامی تیمهایی که نمیخواهند بازی کنند بازیشان ۳ بر هیچ شود، اما جریمه انضباطی نشوند و تیمی هم سقوط نکند و فصل بعدی با ۱۸ تیم برگزار شود.
او افزود: یکی از پیشنهادات ما احتساب امتیازات و رتبه بندی ۳ فصل گذشته بوده است. جدول فعلی با کیفیت بازیهای برگزار شده یکسان نیست. در حال حاضر با معرفی استقلال و تراکتور به عنوان نماینده ایران در آسیا مخالف هستم. فدراسیون فوتبال نمیتواند حق پرسپولیس را با ۴۰ میلیون هوادار نادیده بگیرد.
حدادی گفت: چه تضمینی وجود دارد که این سه تیم که معرفی شدند در بعد از جام جهانی هم جز سه تیم بالای جدول باشند همین چند روز پیش به ما نامه زدند که بازیهای بعد از جام جهانی برگزار میشود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت سروش رفیعی گفت: این بازیکن تا پایان فصل با ما قرارداد دارد و باید به آن پایبند باشد. تمرینات ما از هفته اول یا دوم خردادماه آغاز میشود و رفیعی باید در تمرینات حضور پیدا کند. او به خلیلی به صورت تلفنی گفته هست که تمرینات آغاز شود به کشور بر میگردد، اما به دلیل تنبیههای گذشته بیست درصد جریمه شده است.