رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت:کارمندان بانک‌ها باید از امروز ساعت ۷ خدمت‌رسانی را شروع کنند و اگر نیاز به آماده‌کردن سیستم‌ها دارند باید زودتر در محل کار حاضر شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تغییر ساعت کاری تمام دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی خبر داد و گفت: از روز  امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌تا ۱۵ شهریور ساعت کاری این نهادها از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

رفیع‌زاده با اشاره به جزئیات این مصوبه، تأکید کرد: در مورد بانک‌ها، ساعت ۷ صبح، زمان شروع خدمت‌رسانی به مردم است؛ بنابراین کارکنان بانک‌ها باید نیم ساعت زودتر (ساعت ۶:۳۰) در محل کار حاضر شوند تا سیستم‌های مورد نیاز برای ارائه خدمت آماده شود.

وی در ادامه به مراکز بهداشتی، واحدهای خدمات‌رسان و مدارس اشاره کرد و گفت: ساعت کاری مراکز بهداشتی و واحدهای خدمات‌رسان بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۱ خواهد بود. همچنین با توجه به تعطیلی مدارس، ترتیبات خاصی برای این ایام پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به شرایط کارکنان دارای فرزند، تصریح کرد: آن دسته از خانم‌ها و آقایانی که هر دو شاغل هستند و فرزند دبستانی دارند، همچنان می‌توانند از یک ساعت کاری شناور (منعطف) که پیش از این نیز برقرار بود، استفاده کنند. این تسهیلات برای خانم‌های سرپرست خانوار نیز اعمال می‌شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
مثل انسان های عاقل ساعت کشور را یک ساعت می بردید جلو این همه ادا همه و بخشنامه و شناور و... لازم نبود. دوست دارید کارها را سخت کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
مثل عقب افتاده ها ساعت اول سال یک ساعت عقب. نمیکششید ، بعد ساعت کاری میبرید عقب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک ساعت شناور برای والدین شاغل یعنی چی
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۷:۲۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس تکلیف نیروهای شرکتی و پیمانکاری چیست؟ نام اونا روهم بیارید تا اجحاف در حق مردم نشه
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۷:۲۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
با سلام
امروز ۲۶ اردیبهشت می باشد ولی رییس بانک ملت شعبه باقر شهر میگه ساعت شروع به کارش را طبق قبل هست و از ساعت ۷ و نیم هست
