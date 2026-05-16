باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تغییر ساعت کاری تمام دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و نهادهای عمومی خبر داد و گفت: از روز امروز شنبه ۲۶ اردیبهشتتا ۱۵ شهریور ساعت کاری این نهادها از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود.
رفیعزاده با اشاره به جزئیات این مصوبه، تأکید کرد: در مورد بانکها، ساعت ۷ صبح، زمان شروع خدمترسانی به مردم است؛ بنابراین کارکنان بانکها باید نیم ساعت زودتر (ساعت ۶:۳۰) در محل کار حاضر شوند تا سیستمهای مورد نیاز برای ارائه خدمت آماده شود.
وی در ادامه به مراکز بهداشتی، واحدهای خدماترسان و مدارس اشاره کرد و گفت: ساعت کاری مراکز بهداشتی و واحدهای خدماترسان بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۱ خواهد بود. همچنین با توجه به تعطیلی مدارس، ترتیبات خاصی برای این ایام پیشبینی شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به شرایط کارکنان دارای فرزند، تصریح کرد: آن دسته از خانمها و آقایانی که هر دو شاغل هستند و فرزند دبستانی دارند، همچنان میتوانند از یک ساعت کاری شناور (منعطف) که پیش از این نیز برقرار بود، استفاده کنند. این تسهیلات برای خانمهای سرپرست خانوار نیز اعمال میشود.