باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بخش‌های بربرود غربی، ززوماهرو و ذلقی، نواحی‌ای هستند که هسته اصلی تولیدات کشاورزی و دامداری شهرستان را تشکیل می‌دهند. وقتی مسیر‌های اتصال این مناطق به مرکز شهرستان بازسازی و ایمن نشوند، زنجیره تولید به‌طور مستقیم ضربه می‌خورد. این پروژه باید از حالت «تألیف و انتظار» خارج شده و به حالت «اجرا و تسریع» وارد شود.

کشاورزی که محصول خود را با دشواری از کوهستان پایین می‌آورد، باید هزینه گزافی را بابت حمل‌ونقل و ریسکِ فاسد شدن کالا بپردازد. در واقع، جاده‌های ناایمن، مانند یک «مالیاتِ پنهان» بر دوش تولیدکنندگان محلی سنگینی می‌کنند. تکمیل این مسیرها، به معنای کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل تجارت محلی و در نهایت، تزریق خون تازه به اقتصاد شهرستان است.

حقِ امنیت؛ وقتی جاده، به معنای خطر است

فرماندار ویژه شهرستان الیگودرز در بازدید خود بر «امن و ایمن کردن مسیرها» تأکید کرد؛ عبارتی که نشان‌دهنده واقعیت تلخِ وضعیت فعلی است. برای ساکنان مناطق ذلقی یا ززوماهرو، تردد در جاده‌ها گاهی به یک چالشِ جان‌فرسا تبدیل می‌شود.

جاده‌هایی که فاقد استاندارد‌های ایمنی، جان‌پناه و تابلو‌های راهنما هستند، در فصل‌های پرخطر، به مسیر‌های حادثه‌آفرین بدل می‌شوند. حقِ مردم الیگودرز این است که جاده‌هایشان نه تنها راهی برای عبور، بلکه مسیری برای رسیدنِ «امن» به مقصد باشد. تأخیر در بازسازی این محورها، تنها تأخیر در یک پروژه عمرانی نیست، بلکه تأخیر در تأمین حقِ امنیتِ شهروندان است.

از مطالبه تا اجرا؛ نیاز به اراده سیاسی و بودجه

تصریحِ نماینده مجلس بر ضرورت تسریع در این پروژه‌ها، نشان از اهمیت استراتژیک این محور‌ها دارد. اما مطالبه بدون بودجه، تنها یک آرزو باقی می‌ماند. بخش‌های بربرود غربی، ززوماهرو و ذلقی نیازمند نگاهی فراتر از «وصل کردن دو نقطه» هستند؛ این مناطق نیازمند بازسازی ساختاری و علمی هستند تا در برابر تغییرات اقلیمی و سختی‌های جغرافیایی، تاب‌آوری خود را حفظ کنند. دولت و مدیریت استانی باید بدانند که سرمایه‌گذاری بر روی این محورها، سرمایه‌گذاری بر روی پایداریِ کل شهرستان الیگودرز است.

تکمیل مسیر‌های بخش‌های بربرود غربی، ززوماهرو و ذلقی، نقطه عطفی در توسعه الیگودرز خواهد بود. این پروژه باید از حالت «تألیف و انتظار» خارج شده و به حالت «اجرا و تسریع» وارد شود. ما نیازمند جاده‌هایی هستیم که نه تنها دسترسی را فراهم کنند، بلکه با ایمنی و کیفیت بالا، اعتماد مردم به زیرساخت‌های کشور را بازسازی نمایند. الیگودرز منتظر جاده‌های جدید است؛ جاده‌هایی که راهِ شکوفاییِ این خاکِ سخت و ارزشمند باشد.