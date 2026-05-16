باشگاه خبرنگاران جوان - کارگروه اضطرار آلودگی هوا در ایلام اعلام کرد که با توجه به استقرار توده گرد و غبار در مناطق مختلف استان، برای فردا فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

بر پایه این مصوبه فعالیت همه اداره‌ها و بانک‌های استان در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ از ساعت هشت صبح آغاز خواهد شد.

دستگاه‌های امدادی، مراکز درمانی، نیروهای خدمات‌رسان و واحدهای عملیاتی که ارائه خدمات آن‌ها به‌ صورت مستمر و بی‌وقفه ضروری است، مطابق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین بنا بر تصمیم ستاد بحران، در صورت تداوم یا تشدید شرایط آلودگی هوا، برنامه‌ریزی لازم و تصمیم متناسب با وضعیت موجود اتخاد و از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به شهروندان ایلامی در سراسر استان سفارش شده در این شرایط ضمن پرهیز از ترددهای غیرضرور، توصیه‌های بهداشتی و ایمنی را جدی بگیرند و اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را از منابع رسمی دنبال کنند.

پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی استان ایلام حاکی است که به علت وزش باد شدید در منطقه و تشکیل گرد و غبار در بیابان‌های کشور عراق و نفوذ آن به استان، این توده تا فردا در آسمان استان استقرار خواهد داشت و باعث افت کیفیت هوا می‌شود.