در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی ایلام مبنی بر ورود ریزگردها و به‌ منظور حفظ تندرستی مردم، فعالیت اداره‌ها و بانک‌های استان امروز (شنبه) با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارگروه اضطرار آلودگی هوا در ایلام اعلام کرد که با توجه به استقرار توده گرد و غبار در مناطق مختلف استان، برای فردا فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

بر پایه این مصوبه فعالیت همه اداره‌ها و بانک‌های استان در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ از ساعت هشت صبح آغاز خواهد شد.

دستگاه‌های امدادی، مراکز درمانی، نیروهای خدمات‌رسان و واحدهای عملیاتی که ارائه خدمات آن‌ها به‌ صورت مستمر و بی‌وقفه ضروری است، مطابق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین بنا بر تصمیم ستاد بحران، در صورت تداوم یا تشدید شرایط آلودگی هوا، برنامه‌ریزی لازم و تصمیم متناسب با وضعیت موجود اتخاد و از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به شهروندان ایلامی در سراسر استان سفارش شده در این شرایط ضمن پرهیز از ترددهای غیرضرور، توصیه‌های بهداشتی و ایمنی را جدی بگیرند و اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را از منابع رسمی دنبال کنند.

پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی استان ایلام حاکی است که به علت وزش باد شدید در منطقه و تشکیل گرد و غبار در بیابان‌های کشور عراق و نفوذ آن به استان، این توده تا فردا در آسمان استان استقرار خواهد داشت و باعث افت کیفیت هوا می‌شود.

برچسب ها: ریزگردها ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
وزش باد و کاهش دما پدیده‌های جوی ایلام در سه روز آینده
هجوم دوباره ریزگرد‌ها به ایلام/ غلظت آلاینده‌ها به ۴ برابر حد مجاز رسید
ریزگردها دید افقی در مهران را به دو کیلومتر کاهش داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
اداره‌های ایلام با یک ساعت تاخیر آغاز به کار می‌کنند