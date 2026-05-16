عطرافشانی قبور شهدای دانش آموز و معلم میناب با ۱۶۸ شیشه گلاب میمند فارس

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر میمند با حضور در باغ‌های گلستان گل محمدی این شهر اقدام به چیدن گل و تهیه گلاب کرده و آنها را به خانواده شهدای دانش آموز و معلم میناب برای شستشوی قبور مطهر این شهدا تحویل دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری گفت: شهرمیمند در استان فارس دارای گلستان‌های فراوان گل از جمله گل محمدی است که شهرتی جهانی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: امسال و در ایام برداشت گل محمدی از باغات این شهر، دانش آموزان دوره ابتدایی میمندی در حرکتی ارزشمند با راه اندازی پویشی تحت عنوان «سفیران گل و گلاب میمند؛ بیتاب میناب» با حضور در باغ‌های گلستان گل محمدی این شهر اقدام به برداشت گل کردند.

کلاری گفت: در این حرکت ارزشمند ۱۶۸ شیشه گلاب ناب محمدی از دست چین‌های دانش آموزان تهیه و آنها را به خانواده شهدای دانش آموز و معلم میناب برای شستشوی قبور مطهر این شهدا تحویل دادند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به اینکه این حرکت نمادی از اتحاد، همدلی و پاسداشت خون شهدایی بود که آینده‌سازان این مرز و بوم بودند گفت: هدف از این اقدام ارزشمند دانش آموزان میمندی اعلام همبستگی و ابراز همدردی ان‌ها با خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و معلم مینابی عنوان کرد.

کلاری گفت: در مراسمی در میناب با حضور جمعی از مسوولان میمندی به نمایندگی از دانش‌آموزان این شهر حضور داشتند ضمن تجلیل از خانواده شهدای دانش آموز و‌معلم میناب، قبور مطهر شهدا با گل‌های محمدی دستچین شده توسط دانش آموزان میمندی تزیین و گلباران و با گلاب ناب تهیه شده از این گل‌ها نیز شستشو و عطرافشانی شد.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، میمند فارس ، میناب ، گل محمدی ، عطرافشانی قبورشهدا ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
برداشت گل محمدی در توکهور و هشتبندی
گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید جنگ رمضان در شیراز + فیلم و تصاویر
میمند ۲ هزار هکتار گل محمدی زیرکشت دارد/وجود ۳۶۰ گونه گیاه دارویی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
فاتحه به محمد ال محمد صلتوات 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۰
۰
پاسخ دادن
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
آخرین اخبار
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
هیات‌های مذهبی فارس به یاری ستاد دیه استان می‌آیند
طرح دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها در حال اجراست
۷۴ میلیارد ریال تخفیف انشعاب برق برای خانواده‌های پرجمعیت در فارس
کاهش دمای شبانه در مناطق سردسیر شمال فارس
دانشگاه صنعتی شیراز مجری سامانه هوشمند بازار مرغ فارس
گرانفروشان فارس ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند/پلمب ۳۵ واحد صنفی
فرصت تحصیل رایگان در ارشد علوم قرآنی برای طلاب
تولید سالانه ۳۰۰ میلیون قطعه نشا در مرودشت/ صادرات نشای مرودشت به استان‌های همجوار
تخلف ۱۲ شرکت حمل‌ونقل در فارس
انفجار کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده در شیراز
انسداد ۹۶ چاه غیرمجاز و توقیف ۶۷ دستگاه حفاری در شیراز
تصادف مینی بوس و پژو پارس در محور فیروزآباد - شیراز
عطرافشانی قبور شهدای دانش آموز و معلم میناب با ۱۶۸ شیشه گلاب میمند فارس
یک فوتی و ۴ مصدوم در پی واژگونی پژو پارس در سورمق