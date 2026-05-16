عطرافشانی قبور شهدای دانش آموز و معلم میناب با ۱۶۸ شیشه گلاب میمند فارس

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری گفت: شهرمیمند در استان فارس دارای گلستانهای فراوان گل از جمله گل محمدی است که شهرتی جهانی دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: امسال و در ایام برداشت گل محمدی از باغات این شهر، دانش آموزان دوره ابتدایی میمندی در حرکتی ارزشمند با راه اندازی پویشی تحت عنوان «سفیران گل و گلاب میمند؛ بیتاب میناب» با حضور در باغهای گلستان گل محمدی این شهر اقدام به برداشت گل کردند.
کلاری گفت: در این حرکت ارزشمند ۱۶۸ شیشه گلاب ناب محمدی از دست چینهای دانش آموزان تهیه و آنها را به خانواده شهدای دانش آموز و معلم میناب برای شستشوی قبور مطهر این شهدا تحویل دادند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به اینکه این حرکت نمادی از اتحاد، همدلی و پاسداشت خون شهدایی بود که آیندهسازان این مرز و بوم بودند گفت: هدف از این اقدام ارزشمند دانش آموزان میمندی اعلام همبستگی و ابراز همدردی انها با خانوادههای شهدای دانشآموز و معلم مینابی عنوان کرد.
کلاری گفت: در مراسمی در میناب با حضور جمعی از مسوولان میمندی به نمایندگی از دانشآموزان این شهر حضور داشتند ضمن تجلیل از خانواده شهدای دانش آموز ومعلم میناب، قبور مطهر شهدا با گلهای محمدی دستچین شده توسط دانش آموزان میمندی تزیین و گلباران و با گلاب ناب تهیه شده از این گلها نیز شستشو و عطرافشانی شد.
منبع: آموزش و پرورش فارس