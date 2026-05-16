کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان لرستان اطلاعیه ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به ورود موجی از ریزگرد‌ها به مناطق غربی کشور و استان لرستان، برای امروزشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ هوای شهر‌های استان در برخی ساعات در شرایط ناسالم قرار دارند.

بر اساس مصوبات جلسه ۲۵ /۲/ ۱۴۰۵ کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان به هم استانی‌های عزیز توصیه می‌شود، افراد حساس و دارای بیماری زمینه‌ای (بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی) و خانم‌های باردار و کودکان خردسال از تردد غیر ضرور در این روز خودداری و در شرایط نیاز به خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.

در ضمن توصیه می‌شود از ورزش و فعالیت‌های شدید بدنی در شرایط آلودگی هوا خودداری شود.

منبع: محیط زیست لرستان