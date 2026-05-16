کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از ادامه ناپایداری‌های جوی و وزش باد و گرد و خاک در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با تقویت ناپایداری‌های جوی همچنان برای روز‌های آینده در سطح استان، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش دید افقی و آلودگی هوا پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به تغییرات دمایی در سطح استان افزود: تا صبح فردا روند تغییرات دما در استان افزایشی است و هوا گرمتر خواهد شد.

لطفی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته سربیشه و قاین سردترین مراکز شهرستان‌های استان بوده و بندان نیز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه استان ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: تغییرات دما در ۲۴ ساعت گذشته در بیرجند بین ۲۰ و ۳۴ درجه سانتی گراد ثبت شده و صبح امروز نیز هوای بیرجند ۲۹ درجه سانتی گراد بوده است.

