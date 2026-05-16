هاشمی در پیامی به مناسبت هفته ملی جمعیت، حضور جمعیت فعال در مناطق مرزی و کویری استانی چون خراسان جنوبی را عامل حفظ امنیت و هویت فرهنگی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - متن پیام هاشمی استاندار خراسان جنوبی به مناسبت هفته ملی جمعیت به شرح زیر است:

به نام خدا

پرواضح است که سرمایه انسانی مهمترین پشتوانه توسعه پایدار، رشد اقتصادی، نشاط اجتماعی و آینده روشن ایران اسلامی به شمار می‌رود.

امروز مسئله جمعیت تنها یک موضوع اجتماعی نیست، بلکه از مؤلفه‌های اساسی امنیت ملی و اقتدار راهبردی کشور محسوب می‌شود. این اهمیت در استانی همچون خراسان جنوبی با گستره وسیع، پهنه‌ای کویری و مرزی وسیع با کشور همسایه، دوچندان است، چرا که حضور جمعیت فعال، توانمند و امیدوار در مناطق مرزی و کویری علاوه بر رونق اقتصادی و اجتماعی، نقشی مؤثر در تحکیم امنیت، حفظ هویت فرهنگی و تقویت انسجام ملی ایفا می‌کند.

بدون تردید هفته ملی جمعیت، فرصت مغتنمی برای توجه دوباره به اهمیت خانواده، فرزندآوری و نقش تعیین‌کننده جمعیت جوان، پویا و بالنده در پیشرفت و اقتدار کشور است.

اینجانب با گرامیداشت هفته ملی جمعیت، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی، رسانه‌ها، بانک‌ها و به ویژه خانواده‌ها برای ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حمایت از جوانان و تقویت سیاست‌های جوانی جمعیت تأکید می‌کنم.

امید که با همدلی، برنامه‌ریزی صحیح و حمایت مؤثر از خانواده‌ها به ویژه نسل جوان، شاهد آینده‌ای پرنشاط، مقتدر و سرشار از امید برای ایران عزیز اسلامی و استان زرخیز خراسان جنوبی باشیم.

استاندار خراسان جنوبی

سیدمحمدرضا هاشمی