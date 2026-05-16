هواشناسی مازندران درباره شرایط آب و هوایی استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به ورود سامانه بارشی از بامداد امروز به مازندران، گفت: هوای استان از غرب به تدریج ابری با وزش شدید و موقتی باد همراه با رگبار و رعد و برق و احتمال تگرگ پیش بینی می‌شود که تا عصر امروز به مناطق مرکزی و شرقی نیز کشیده می‌شود.

او افزود: شدت بارش‌ها در مناطق غربی و ارتفاعات بیشتر از سایر نقاط است و بر این اساس هشدار سطح نارنجی درباره احتمال وقع سیل و روان آب صادر شد.

تاکامی از رانندگان خواست هنگام تردد در محور‌های کوهستانی، به علت لغزندگی احتمالی، نکات ایمنی را رعایت کنند و مردم نیز از اسکان و توقف در مسیر یا حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی مازندران همچنان از علاقمندان به طبیعت و کوهنوردی نیز خواست با توجه به شرایط آب و هوایی از صعود به ارتفاعات پرهیز و دامداران نیز دام‌های خود را از ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها دور کنند.

تاکامی افزود: دریا هم امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

زلزله ۴.۵ ریشتری در شرق مازندران/آماده‌باش تیم‌های ارزیاب و امدادی
تغییر دوباره در ساعت کاری ادارات مازندران
