باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علیرضا قیطاسی دبیر کل شورای هماهنگی بانکها در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حسب اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، از امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، زمان آغاز و خاتمه کار تمامی بانکها تغییر کرد.
او افزود: بر این اساس از امروز تمامی بانکها از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۳ به مشتریان خود سرویس ارائه خواهند کرد؛ کارمندان بانکها نیز از ساعت ۶:۴۵ تا ساعت ۱۳:۱۵ در بانکها حضور خواهند داشت.
در ادامه این مقام مسئول تأکید کرد: روزهای پنجشنبه نیز بانکها از ساعت ۷ تا ۱۳ خدمات ارائه خواهند کرد و زمان فعالیت آنها با سایر روزهای هفته تفاوتی نخواهد داشت.