به گفته فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان مأموران انتظامی این شهرستان موفق به کشف ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پاسگاه انتظامی سهل آباد این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۲ دستگاه تویوتا و یک دستگاه سواری سمند مشکوک شدند و خودروها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی را کشف کردند.
سرهنگ دشتستانی اظهار کرد: مأموران در این خصوص ۳ دستگاه خودرو توقیف و ۳ متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.