چین قطعنامه ضدایرانی آمریکا درباره تنگه هرمز را نامناسب خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده چین در سازمان ملل با انتقاد از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز در شورای امنیت، اعلام کرد زمان و محتوای این قطعنامه درست نیست و تصویب آن کمکی به حل بحران نخواهد کرد؛ موضعی که نشانه احتمال وتوی این قطعنامه از سوی چین تلقی می‌شود.

نماینده چین در سازمان ملل متحد از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی ضدایرانی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز در شورای امنیت انتقاد کرد و گفت محتوای این قطعنامه و زمان ارائه آن مناسب نیست.

این پیش‌نویس ایران را به مین‌گذاری در تنگه هرمز متهم کرده و خواستار لغو اعمال کنترل ایران بر این آبراه حیاتی است، اما دیپلمات‌ها گفته‌اند در صورت به رای گذاشته شدن، احتمالاً با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد.

چین و روسیه ماه گذشته نیز قطعنامه ضدایرانی مشابهی را که با حمایت آمریکا ارائه شده بود، وتو کردند.

پایگاه خبری «پس‌بلو» که اخبار سازمان ملل را پوشش می‌دهد، بخشی از گفت‌وگوی کوتاه و غیررسمی با «فو کونگ» نماینده چین در سازمان ملل را منتشر کرده است.

او در پاسخ به سوالی درباره این قطعنامه گفت: «ما فکر نمی‌کنیم محتوای آن درست باشد و زمان ارائه آن نیز مناسب نیست.»

فو کونگ افزود: «آنچه اکنون نیاز داریم، تشویق هر دو طرف به ورود به مذاکراتی جدی و با حسن نیت برای حل مسئله است.»

نماینده چین در سازمان ملل تاکید کرد: «بنابراین ما معتقد نیستیم تصویب چنین قطعنامه‌ای در این مرحله مفید باشد.»

