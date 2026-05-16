باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگار شیخ پور - مصطفی جعفری اظهار کرد: در این بازارچه، بانوان کارآفرین و فعال در بخش مشاغل خانگی، محصولات و تولیدات خود را در زمینه‌های مختلف در معرض دید و فروش شهروندان قرار داده‌اند.

وی گفت: حمایت از بانوان فعال در حوزه مشاغل خانگی، تقویت تولیدات خانواده‌محور و ایجاد فضایی برای عرضه مستقیم محصولات از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد ادامه داد: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی و مشاغل خرد، زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی و مشارکت فرهنگی شهروندان نیز خواهد بود.

جعفری گفت: بازارچه بانوان تا اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در پارک بانوان شهرکرد دایر بوده و علاقه‌مندان می‌توانند از آن بازدید کنند.