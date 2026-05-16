باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - یاسین ولیزاده، امیررضا صادقیان، علی احمدی و محمدحسن پلنگافکن در بخش کیوروگی، یاسین زندی در بخش پومسه نماینده مازندران در بیستوهفتمین دوره پیکارهای تکواندو قهرمانی آسیا خواهند بود و علی احمدی و محمدحسن پلنگافکن نیز به دعوت اتحادیه آسیا در این رقابتها شرکت میکنند.
بیستوهفتمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، از ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه به میزبانی اولان باتور در کشور مغولستان برگزار خواهد شد.
این رقابتها، علاوه بر در اختیار داشتن رنکینگ المپیکی، به دلیل کسب سهمیه در بازیهای آسیایی ناگویا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نمایندگان استان مازندران با آگاهی از حساسیت این رویداد، با هدف سنجش آمادگی و محک توان فنی در سطح آسیا و با اتکا به تمرینات هدفمند و آمادگی دقیق، تلاش میکنند که بهترین عملکرد را به نمایش بگذارند.