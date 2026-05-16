باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان ، با بیان اینکه «امروز شاهد خروج برخی عطاری‌ها از جایگاه سنتی و قانونی خود هستیم»، تصریح کرد: متأسفانه در برخی واحد‌ها موادی همچون متادون، شربت اپیوم تنتور، B۲ و حتی قرص‌های لاغری حاوی مواد مخدر صنعتی به‌صورت غیرقانونی عرضه می‌شود. این قرص‌ها با عناوین فریبنده‌ای مانند «کپسول لاغری» و «متناسب‌سازی بدن» به فروش می‌رسند و سلامت جوانان و شهروندان را به‌طور جدی تهدید می‌کنند. این وضعیت یک زنگ خطر جدی برای استان است و دستگاه‌های متولی نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کنند.

دبیر شورا با تأکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی قابل اغماض نیستند، خاطرنشان کرد: نظارت‌های صرف و بازرسی‌های معمول دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست. از همین رو، تشکیل کارگروه ویژه اصناف با سه محور اساسی در دستور کار قرار گرفته است:

۱. انجام بازرسی‌های سرزده و بدون هرگونه هماهنگی قبلی از تمامی عطاری‌ها و مراکز مشکوک، به‌گونه‌ای که هیچ واحدی فرصت آماده‌سازی صوری نداشته باشد.

۲. اولویت‌بخشی به عطاری‌های دارای سابقه تخلف و واحد‌های مستقر در شعاع اماکن پرجمعیت، مدارس و دانشگاه‌ها.

۳. ارائه گزارش‌های هفتگی مستند و مدون به دبیرخانه شورا و دادسرای انقلاب اسلامی به‌منظور پایش مستمر و تصمیم‌گیری سریع.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اقدام هماهنگ و منسجم دستگاه‌ها گفت: این کارگروه باید در اسرع وقت و حداکثر با عضویت نمایندگان اصناف، اتحادیه عطاران، پلیس مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهاد‌های ذی‌صلاح عملیاتی شود. هرگونه برخورد جزیره‌ای، سلیقه‌ای، موازی‌کاری یا اقدام خارج از چارچوب قانونی کاملاً مردود است.

محمدی با تأکید بر حمایت از فعالان قانون‌مدار صنف عطاری‌ها اظهار داشت: ما با عطاری‌های قانون‌مدار هیچ مشکلی نداریم و از آنها حمایت می‌کنیم، اما با معدود متخلفانی که سلامت مردم را به بازی گرفته‌اند، بدون کمترین اغماض برخورد خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در پایان با تأکید بر مدیریت واحد و انسجام عملیاتی تصریح کرد: تمامی اقدامات کارگروه باید دقیقاً در چارچوب قوانین و منطبق با دستور مقام قضایی انجام شود و گزارش عملکرد بازرسان نیز بدون فوت وقت برای پایش و اخذ نتیجه نهایی به دبیرخانه شورا ارسال گردد.

وی تأکید کرد: شخصاً پیگیر اجرای این مصوبه خواهم بود و هیچ‌گونه کم‌کاری در این زمینه قابل پذیرش نیست. مردم قم انتظار دارند شاهد پاکسازی محیط عرضه دارو‌های غیرمجاز در عطاری‌ها باشند و ما در برابر این مطالبه مسئولیم.

غلامی سرپرست دادسرای انقلاب قم نیز ضمن استقبال از تشکیل کارگروه، برخورد قضایی سریع و پلمب واحد‌های متخلف را یکی از مؤثرترین بازدارنده‌ها دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، تأکید کرد: دستگاه قضایی بدون هیچ اغماضی با متخلفینی که منافع خود را با خطر انداختن سلامت افراد جامعه دنبال می‌کنند، برخورد قاطع می‌نماید. پرونده‌های مربوط به عطاری‌های متخلف در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت و تا پلمب و معرفی به مراجع قضایی پیش خواهیم رفت.

دکتر تقوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی در ادامه جلسه ضمن توضیح علل کاهش برخی اقلام دارویی مانند شربت اپیوم – که بعضاً زمینه‌ساز نشت به بازار غیررسمی می‌شود – خواستار نظارت دقیق بازرسان بر زنجیره توزیع دارو‌های درمانی و کاهش‌دهنده اعتیاد در مراکز مجاز شد. وی همچنین بر لزوم نظارت مستمر قانونی بر عطاری‌ها و هماهنگی بازرسان بهداشتی با کارگروه اصناف تأکید کرد تا از عرضه هرگونه داروی غیرمجاز جلوگیری شود.

سرهنگ دهقان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز با اشاره به اخبار و اطلاعات میدانی مبنی بر تخلف برخی عطاری‌ها در توزیع غیرمجاز قرص‌ها و دارو‌های اعتیادآور، آمادگی کامل نیروی انتظامی برای همراهی با بازرسان صنفی و نظارتی را اعلام کرد. وی افزود: بازرسان ما در کنار تیم‌ها و کارگروه‌ها حضور خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه کشفی، سریعاً مراتب را برای اقدام قانونی به دادسرا منعکس می‌کنیم.

منبع: استانداری قم