باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری _ جواد فاطمی‌نژاد، پدر شهید، با بیان اینکه محمدجواد تنها فرزند خانواده و متولد سال ۱۳۸۱ بود، گفت: فرزندم در ۲۳ سالگی و در جریان جنگ رمضان به شهادت رسید و چهار روز بعد از شهادتش مطلع شدیم.

وی افزود: ساعت ۱۰ و نیم صبح از محل کارش تماس گرفتند و گفتند تا ظهر به منزل می‌آیند. همان لحظه احساس کردم اتفاقی افتاده است. وقتی آنها را دیدیم، اشک ریختیم و متوجه شدیم که محمدجواد به شهادت رسیده است. مراسم تشییع پیکر او نیز مصادف با شب اول قدر بود.

پدر شهید که کارمند فرودگاه است، اظهار کرد: به فرزندم افتخار می‌کنم که خود را فدای انقلاب و کشور کرد. هیچ‌گاه مانع حضورش نشدم و معتقدم او جان خود را فدای ایران کرد. خداوند امانتی به ما داده بود و تلاش کردیم این امانت را حفظ کنیم و در راه خدا هزینه شد.

وی با اشاره به رابطه صمیمی خود با فرزندش گفت: رابطه پدر و پسری ما بسیار خوب بود و حسرت در آغوش گرفتن فرزندم برای همیشه در دلم ماند.

مادر شهید نیز در این برنامه با توصیف فرزندش به عنوان جوانی آرام، قاطع و مخلص گفت: پس از شهادتش بیشتر به اخلاص و کارهای پنهانی او پی بردیم. محمدجواد کم‌حرف بود و از سخنان بیهوده پرهیز می‌کرد.

وی در برنامه زنده سین هشتم افزود: رابطه عاطفی بسیار عمیقی با فرزندم داشتم و همیشه او را پناه خود می‌دانستم. منتظر بودم جمله‌ای بگوید تا آرام شوم.

مادر شهید با اشاره به آخرین دیدار با فرزندش در ماه رمضان گفت: وقت سحر بود، سحری‌اش را خورد و خیلی سریع آماده شد. همیشه با لبخند سلام و خداحافظی می‌کرد.

وی که معلم است، ادامه داد: در روزهای جنگ تماس گرفت و گفت به خانه بروید و دانش‌آموزان را نیز تعطیل کنید. محمدجواد از کودکی وظیفه‌شناس و مسئولیت‌پذیر بود.

به گفته مادر شهید، محمدجواد فاطمی‌نژاد در رشته ریاضی فیزیک تحصیل کرده و در دانشگاه مهندسی و دانشکده افسری امام حسین(ع) پذیرفته شده بود که مسیر دانشکده افسری را انتخاب کرد. او همچنین مهندس هوافضا بود.

مجری برنامه سین هشتم نیز با اشاره به روحیه معنوی این شهید گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته شهید فاطمی‌نژاد، پذیرش کامل شهادت و روحیه تسلیم و بندگی او بود؛ ویژگی‌ای که کمتر دیده می‌شود.