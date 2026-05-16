باشگاه خبرنگاران جوان - جاده چالوس امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در صورت صلاحدید ماموران پلیس راه و پرحجم شدن ترافیک یکطرفه می‌شود.

۲. محور چالوس:

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

- امروز شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

۳. محور هراز:

تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روز‌ شنبه به صورت یکطرفه (رفت و برگشت) از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان وبالعکس انجام خواهد شد.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های کشور