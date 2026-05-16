باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه- آئین گرامیداشت هفته سلامت با شعار همه با هم برای سلامت و امنیت، با تکیه بر دانش صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش،معاون بهداشت وزارت بهداشت، معاون تربیتبدنی آموزش و پرورش ومدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد.
یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در این آئین گفت: تمام جوانان پای لانچر تربیت شده نظام آموزشی جمهوری اسلامی هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به اقدامات کمتر دیدهشده آموزش و پرورش در حوزه سلامت روان جامعه در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: با تدبیر وزیر وقت، آموزش در فضای مجازی و از طریق شبکه شاد بلافاصله پس از آغاز جنگ استمرار یافت.
معلمان بسیجی؛ سربازان تعلیم و تربیت و مدافعان وطن
بهارلو به شهید پژمان، معلمی از خانوادهای ایثارگر اشاره کرد که تا آخرین لحظه در راه دفاع از وطن ایستاد.
وی افزود: شاهد بودم که دانشآموزان با گریه با او خداحافظی میکردند و حاضر به جدایی نبودند. این تصویر، تعهد معلمان به تعلیم و تربیت و آمادگی آنان برای دفاع از کشور را نمایان ساخت.
نسل مدافعان امروز، ثمره نظام تعلیم و تربیت اسلامی
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با افتخار اعلام کرد که جوانان دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی که امروز از کیان وطن دفاع میکنند، حاصل تربیت نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی هستند و این افتخاری بزرگ برای آموزش و پرورش است.
در پایان، وی هفته سلامت را به فعالان حوزه بهداشت و درمان تبریک گفت و از همکاری وزارت بهداشت و تلاشهای دکتر جعفری و همکارانش در مدارس قدردانی کرد.
مراسم با تأکید مسئولان حاضر بر تداوم همکاری مشترک میان آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، با محوریت نقش دانش در ارتقای سلامت و امنیت جامعه به پایان رسید.