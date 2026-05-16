وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در واکنش به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا تاکید کرد که همه اینها قابل اجتناب بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: به آمریکایی‌ها گفته می‌شود که باید هزینه‌های سرسام‌آور جنگِ انتخابی علیه ایران را بپردازند.

وزیر امور خارجه افزود: فعلاً افزایش قیمت بنزین و حباب بازار سهام را کنار بگذارید. درد واقعی زمانی آغاز می‌شود که بدهی آمریکا و نرخ وام‌های مسکن شروع به جهش کنند. همین حالا هم میزان ناتوانی در بازپرداخت وام خودرو به بالاترین سطح خود در بیش از ۳۰ سال گذشته رسیده است.

عراقچی تصریح کرد: تمام اینها قابل اجتناب بود.