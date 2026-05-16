وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در واکنش به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا تاکید کرد که همه اینها قابل اجتناب بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: به آمریکایی‌ها گفته می‌شود که باید هزینه‌های سرسام‌آور جنگِ انتخابی علیه ایران را بپردازند.

وزیر امور خارجه  افزود: فعلاً افزایش قیمت بنزین و حباب بازار سهام را کنار بگذارید. درد واقعی زمانی آغاز می‌شود که بدهی آمریکا و نرخ وام‌های مسکن شروع به جهش کنند. همین حالا هم میزان ناتوانی در بازپرداخت وام خودرو به بالاترین سطح خود در بیش از ۳۰ سال گذشته رسیده است.

عراقچی تصریح کرد: تمام اینها قابل اجتناب بود.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، جنگ تحمیلی سوم
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
متأسفانه عملکرد عراقچی در مذاکره، منطقه، اروپا و جهان از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنایت مدرسه میناب توسط نیزوی هوایی متجاوز تروریست ارتش وحشی آمریکا جنایتکار عمدی بود سئوال اینجاست پس چرا از اسقند ماه سال 1404 تاکنون از طریق دادگاه لاهه و سایر سازمان های بین المللی پیگیری انجام و صورت نشده است.
ناشناس
۱۳:۳۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
حکومت ایران نه دیپلمات داره نه سلاح هسته‌ای
Nima
۱۲:۲۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب...یه گلریزون راه بندازیم برا اقتصاد آمریکا.بهش میرسه.
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما چکار به اقتصاد امریکا دارید اقتصاد خ. دمون نابود شده. گرانی بی داد می کنه تو امریکا که اتفاقی نیفتاده 50 سال تنش و جنگ و مخاصمه حتی با همسایگان کافی نیست شما نتونستید در این 50 سال همین همسایه ها را با اونا صمیمی باشید امریکا و اسراعیل پیشکش
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقای عراقچی ، شما تا به امروز در تمامی مذاکرات هسته ای حضور داشتید دستاوردتان تا به امروز چه بوده است همیشه از موضع ضعف و امتیاز دادن وارد می شوید
ناشناس
۱۲:۱۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا به خودش افتخار می کند که دشمنش برای اقتصاد آن نگران هست
آقای وزیر با این ایکس بازی چه پیامی را به دشمن آمریکایی صادر می کنی به شما چه مربوطه که الان آمریکا درباتلاق هست یا در شورزار
به فکر ملت ایران باشید لطفا لطفا
ناشناس
۱۲:۱۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما یک نگاه به تبعات داخل کشور خودمان هم بکنید
آیا تا به امروز مسئولین توانستند قیمتها را کنترل کنند
فعلا فقط در حد زنده ماندن هستیم
خدا لعنت کند کسانی را که دلار را بر سر سفره های مردم آوردند
و بازی دلار و ارز را راه انداختند تا مردم را در فشار بی حد و حصر نکه دارند . لعنت بر این افراد
نادر ثنایی
۱۱:۴۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقتصاد آمریکا...؟ اقتصاد خودمان ویران هست...اگر زرنگ بودید به اصطلاح قاچ زین خودتان را می چسبیدید...حقوق کارگران و بازنشستگان چه شد..؟ اقتصاد ما ، تورم ما ویران شده است
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشور و مردم اصلا برایتان مهم نیست فقط اقتصاد آمریکا را رصد می کنید ؟!
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران اگر متوقف نشود و ما باید برای انتقام از آمریکا و اسرائیل به سراغ ساخت بمب اتمی برویم
مینا
۰۹:۴۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقدر شماها خوبید فقط نگرانی تون بی پولیه مردم امریکاست
