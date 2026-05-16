باشگاه خبرنگاران جوان - رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه «فاکسنیوز» رسماً اعتراف کرد که واشنگتن سود زیادی از نفت ونزوئلا به جیب زده است.
دونالد ترامپ در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز با افتخار از سود اقتصادی سرشاری گفت که به گفته او، آمریکا از نفت ونزوئلا به جیب زده است.
این اظهارات در ادامه تحولات پرسروصدای چند ماه اخیر در کاراکاس مطرح میشود که به برکناری و ربودن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور پیشین ونزوئلا، منجر شد.
ترامپ در این مصاحبه، بار دیگر مدعی نقش خود در بهبود توان نظامی ارتش آمریکا شد و توان نظامی کشورش را عامل اصلی موفقیت در ونزوئلا دانست و تأکید کرد که ارتش آمریکا در دوره نخست ریاستجمهوریاش به «قدرتمندترین ارتش جهان» تبدیل شد.
او با اشاره به سرعت عملیات گفت «ونزوئلا کشور قدرتمندی با ارتشی قوی است، اما کارش خیلی زود تمام شد. عملیات یک روز طول کشید. در واقع ۴۸ ساعت. یعنی ببینید، حدود ۴۸ دقیقه. فکر میکنم ۴۸ دقیقه و ۱۳ ثانیه بود و کار تمام شد.»
ترامپ در ادامه به تسلیم شدن سریع ونزوئلا در مقابل آمریکا اشاره کرد و گفت که طرف مقابل هیچ کشتی یا نیروی نظامی اعزام نکرد و اگر هم چنین میکرد، آمریکا توان دفع آن را داشت.
محور اصلی سخنان ترامپ، اما نه نظامی بلکه اقتصادی بود. او با لحنی رضایتآمیز گفت «ما از نفت آنها ثروت زیادی به دست آوردهایم. آنها در هشت ماه گذشته بیشتر از ده سال قبل درآمد داشتهاند و ما واقعاً در این سود شریک هستیم.»
ترامپ مشخص نکرد که این سود دقیقاً چگونه بین دو طرف تقسیم شده، اما همین جملات تصویری از یک معامله نفتی بزرگ را ترسیم میکند که ظاهراً پس از تغییر حکومت در کاراکاس رقم خورده است.
این نخستینبار نیست که ترامپ از منافع نفتی ونزوئلا سخن میگوید. پیشتر، او در شبکه اجتماعی خود از طرحی برای واگذاری ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت ونزوئلا به آمریکا خبر داده بود که ارزش آن ۱.۸ تا ۳ میلیارد دلار برآورد میشد.
اظهارات تازه او، اما نشان میدهد که این همکاری فراتر از یک محموله مشخص رفته و به یک جریان درآمدزای مستمر تبدیل شده است.
به گفته ترامپ، ونزوئلا نیز از این معامله منتفع شده و درآمد هشت ماه اخیرش از کل درآمد ده سال گذشته بیشتر بوده است. او با این حال تأکید کرد که آمریکا «واقعاً در این سود شریک است»، عبارتی که بیش از هر چیز به منافع واشنگتن از نفت کاراکاس اشاره دارد.
در پایان این بخش از مصاحبه، ترامپ اشاره کوتاهی هم به ایران داشت و گفت قضیه ایران با ونزوئلا فرق میکند. با این حال او عملکرد دولتش را در مجموع چنان موفق خواند که مدعى شد: «نمیدانم دیگر چطور میشود بهتر از این عمل کرد.»