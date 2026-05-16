رئیس‌جمهور آمریکا رسماً اعتراف کرد که واشنگتن سود زیادی از نفت ونزوئلا به جیب زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه «فاکس‌نیوز» رسماً اعتراف کرد که واشنگتن سود زیادی از نفت ونزوئلا به جیب زده است.

دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز با افتخار از سود اقتصادی سرشاری گفت که به گفته او، آمریکا از نفت ونزوئلا به جیب زده است.

این اظهارات در ادامه تحولات پرسروصدای چند ماه اخیر در کاراکاس مطرح می‌شود که به برکناری و ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، منجر شد.

ترامپ در این مصاحبه، بار دیگر مدعی نقش خود در بهبود توان نظامی ارتش آمریکا شد و توان نظامی کشورش را عامل اصلی موفقیت در ونزوئلا دانست و تأکید کرد که ارتش آمریکا در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش به «قدرتمندترین ارتش جهان» تبدیل شد.

او با اشاره به سرعت عملیات گفت «ونزوئلا کشور قدرتمندی با ارتشی قوی است، اما کارش خیلی زود تمام شد. عملیات یک روز طول کشید. در واقع ۴۸ ساعت. یعنی ببینید، حدود ۴۸ دقیقه. فکر می‌کنم ۴۸ دقیقه و ۱۳ ثانیه بود و کار تمام شد.»

ترامپ در ادامه به تسلیم شدن سریع ونزوئلا در مقابل آمریکا اشاره کرد و گفت که طرف مقابل هیچ کشتی یا نیروی نظامی اعزام نکرد و اگر هم چنین می‌کرد، آمریکا توان دفع آن را داشت.

محور اصلی سخنان ترامپ، اما نه نظامی بلکه اقتصادی بود. او با لحنی رضایت‌آمیز گفت «ما از نفت آنها ثروت زیادی به دست آورده‌ایم. آنها در هشت ماه گذشته بیشتر از ده سال قبل درآمد داشته‌اند و ما واقعاً در این سود شریک هستیم.»

ترامپ مشخص نکرد که این سود دقیقاً چگونه بین دو طرف تقسیم شده، اما همین جملات تصویری از یک معامله نفتی بزرگ را ترسیم می‌کند که ظاهراً پس از تغییر حکومت در کاراکاس رقم خورده است.

این نخستین‌بار نیست که ترامپ از منافع نفتی ونزوئلا سخن می‌گوید. پیش‌تر، او در شبکه اجتماعی خود از طرحی برای واگذاری ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت ونزوئلا به آمریکا خبر داده بود که ارزش آن ۱.۸ تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شد. 

اظهارات تازه او، اما نشان می‌دهد که این همکاری فراتر از یک محموله مشخص رفته و به یک جریان درآمدزای مستمر تبدیل شده است.

به گفته ترامپ، ونزوئلا نیز از این معامله منتفع شده و درآمد هشت ماه اخیرش از کل درآمد ده سال گذشته بیشتر بوده است. او با این حال تأکید کرد که آمریکا «واقعاً در این سود شریک است»، عبارتی که بیش از هر چیز به منافع واشنگتن از نفت کاراکاس اشاره دارد.

در پایان این بخش از مصاحبه، ترامپ اشاره کوتاهی هم به ایران داشت و گفت قضیه ایران با ونزوئلا فرق می‌کند. با این حال او عملکرد دولتش را در مجموع چنان موفق خواند که مدعى شد: «نمی‌دانم دیگر چطور می‌شود بهتر از این عمل کرد.»

برچسب ها: نفت ونزوئلا ، دونالد ترامپ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار به خاطر غارت نفت ونزوئلا مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و بیش از 100 نفر سربازان ونزوئلا را قتل عام کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
دنیا را چه شده که دزد سرمستاته به دزدیش افتخار هم میکنه و همه لالمونی گرفتن، سکوت امروز سران جهان و انفعالشون در مقابل این سارق بین المللی هزینه ای بزرگ در اینده براشون داره ، این تفکر فردا جیپ همشونو خالی خواهد کرد شک نکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
حمله آمریکا جنایتکار به ونزوئلا، اقدامی تروریستی و جنایت جنگی است.
. آمریکا چنایتکار با حمله به ونزوئلا، حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت
که حملات واشنگتن یک اقدام تجاوزکارانه آشکار بوده که از پیش برنامه‌ریزی، تأیید و انجام شده است و آنها «به طور آشکار» منشور سازمان ملل را نقض کرده‌اند.
که حمله آمریکا علیه کشوری انجام شده که در صلح کامل بوده و هدف آن سرنگونی دولت فعلی ونزوئلا و تحمیل یک «دولت دست نشانده» برای غارت منابع نفتی این کشور است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار از سال 2017 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اعلام دلیل اصلی حمله آمریکا به ونزوئلا؛ نه نفت و نه مواد مخدر | ماجرا چه بود؟
ترامپ به دنبال غارت ونزوئلا: ما زیرساخت های نفت را باید بازسازی کنیم تا برای آمریکا پول بیاوریم!
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
آمریکا چهره تروریستی خود را نشان داد.
عضو کنگره آمریکا: نفت دلیل اصلی حمله به ونزوئلا است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اقدام آمریکا جنایتکار در ربودن رئیس جمهور ونزوئلا "قانون جنگل" است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی
۱۱:۲۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
امریکا با اطمینان از بدست اوردن نفت مفت بزرگترین ذخیره نفتی جهان در ونزئولا است که محل سگ به شیخ نشینان عرب نمیگذارد وانها را گوشت دم توپ کرده
Iran (Islamic Republic of)
Re
۱۰:۴۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاشکی ماهم از منابع خدادادی مان درست استفاده می کردیم .در جهت رفاه مردم
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی
۱۱:۲۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
بابا پیگیر اینترنت بشین چیه هی امریکا امریکا بسه دیگ مردم دارن نابود میشن زیر بار گرونی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین و روسیه: از نفت و گاز و متریال و خلیج فارس و خزر و... سود بسیاری بردیم
