واژگونی پژو پارس در سورمق یک فوتی و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: بامداد امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، بر اثر واژگونی خودروی سواری پژو پارس در شهر سورمق (دوراهی اقلید)، ۵ نفر دچار آسیب دیدگی شدند که یک نفر در دم جان باخت.

او افزود: با اعلام این سانحه بلافاصله ۲ گروه عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند، و ۴ مصدوم حادثه پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های حضرت امام خمینی (ره) آباده و حضرت ولیعصر (عج) اقلید منتقل شدند.

وکیل زاده اضافه کرد: یکی از سرنشینان نیز به علت شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.