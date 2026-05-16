واژگونی پژو پارس در سورمق یک فوتی و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: بامداد امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، بر اثر واژگونی خودروی سواری پژو پارس در شهر سورمق (دوراهی اقلید)، ۵ نفر دچار آسیب دیدگی شدند که یک نفر در دم جان باخت.

او افزود: با اعلام این سانحه بلافاصله ۲ گروه عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند، و ۴ مصدوم حادثه پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های حضرت امام خمینی (ره) آباده و حضرت ولیعصر (عج) اقلید منتقل شدند.

 وکیل زاده اضافه کرد: یکی از سرنشینان نیز به علت شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.

