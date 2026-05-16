محاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دختر

پسر جوانی که مدعی است در دفاع از یک دختر مرتکب قتل شده در حالی برای دومین بار محاکمه شد که دیوان عالی‌کشور یکبار حکم قصاص او را به خاطر سن وی و بررسی بلوغ فکری‌اش نقض کرده و دستور رسیدگی مجدد صادر کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - خرداد سال گذشته گزارش یک درگیری مرگبار در محله دولت آباد به پلیس اعلام شد. با حضور مأموران و بررسی‌های اولیه مشخص شد که پسر جوانی به نام مسعود با پسری هم سن و سال خودش به نام سعید درگیر شده و او را با ضربه چاقو به قتل رسانده است.

با دستگیری مسعود وی به قتل اعتراف کرد.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

اولین جلسه دادگاه

در اولین جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: «دوماه قبل از این حادثه، سعید برای دختر مورد علاقه دوستم مزاحمت ایجاد کرده بود من هم در هواخواهی از دوستم با او درگیر شدم. این موضوع چندبار دیگر هم تکرار شد تا اینکه در روز حادثه سعید ناگهان از پشت یقه‌ام را گرفت و من را روی زمین انداخت و گاز اشک آور به صورتم اسپری کرد من هم در دفاع از خودم با چاقو ضربه‌ای به او زدم.»

قاضی به متهم گفت: «اما اظهارات شهود می‌گوید که شما درگیری را شروع کردی.»

متهم جواب داد: «اظهارات شهود را قبول ندارم.»

در پایان قضات با توجه به مستندات متهم ر ا به قصاص محکوم کردند.

با صدور رأی متهم اعتراض کرد و پرونده برای بررسی بیشتر به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان با توجه به سن متهم دستور بررسی بلوغ فکری او را صادر و مقرر کردند پس از بررسی آن متهم بار دیگر محاکمه شود.

بدین ترتیب با تأیید سلامت و بلوغ عقلی متهم از سوی پزشکی قانونی پرونده برای دومین بار در شعبه ۴ مورد رسیدگی قرار گرفت.

دومین جلسه دادگاه

در این جلسه نیز اولیای دم بر درخواست قصاص تأکید کردند. بعد از آن متهم بار دیگر اظهاراتش را تکرار کرد و مدعی شد برای رها شدن از دست قربانی به ناچار از چاقو استفاده کردم.
با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

