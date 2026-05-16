باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت فاضلاب تهران اعلام کرد: تهران به عنوان یکی از بزرگترین کلانشهرهای خاورمیانه با چالشهای متعددی در تامین منابع آب مواجه است. خشکسالی، رشد جمعیت، توسعه شهری و محدودیت منابع آبی، ضرورت مدیریت هوشمندانه آب را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. در این میان، بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب تصفیهشده، یکی از مهمترین راهکارهای تحقق توسعه پایدار در شهر تهران به شمار میآید.
طرح فاضلاب تهران با هدف جمعآوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب شهری، زیرساختی حیاتی برای حفاظت از منابع آب و محیطزیست ایجاد کرده است. در این طرح، فاضلاب پس از جمعآوری از طریق شبکه گسترده فاضلاب به تصفیهخانههای مدرن منتقل میشود و طی فرآیندهای پیشرفته تصفیه، به پسابی با کیفیت مناسب برای مصارف مختلف تبدیل میگردد.
بازچرخانی پساب تصفیهشده نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و سطحی دارد. این آب میتواند در بخشهایی مانند آبیاری فضای سبز شهری، مصارف صنعتی، کشاورزی پیرامون شهر و حتی برخی کاربردهای خدماتی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، منابع آب با کیفیت بالا برای مصارف شرب و بهداشتی حفظ شده و چرخه مصرف آب در شهر به شکلی پایدار مدیریت میشود.
علاوه بر تأمین منابع آبی جایگزین، اجرای طرح فاضلاب تهران آثار مثبت زیستمحیطی قابل توجهی نیز به همراه دارد. جلوگیری از ورود فاضلاب خام به آبهای زیرزمینی، کاهش آلودگی محیطزیست، بهبود بهداشت عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان از جمله مهمترین دستاوردهای این طرح ملی است.
امروزه بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان، بازچرخانی آب را به عنوان یکی از ارکان مدیریت پایدار منابع آب پذیرفتهاند. تهران نیز با توسعه شبکه فاضلاب و بهرهبرداری از تصفیهخانههای پیشرفته، گامهای مؤثری در این مسیر برداشته است. استفاده بهینه از پساب تصفیهشده نه تنها به حفظ منابع ارزشمند آب کمک میکند، بلکه زمینهساز توسعه پایدار، تابآوری شهری و حفاظت از محیطزیست برای نسلهای آینده خواهد بود.
بیتردید تداوم توسعه طرح فاضلاب تهران و گسترش فرهنگ استفاده از آبهای بازچرخانیشده، نقشی کلیدی در مدیریت هوشمندانه منابع آب پایتخت و تحقق آیندهای پایدار برای شهر تهران ایفا خواهد کرد.