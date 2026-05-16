بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب تصفیه‌شده، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های تحقق توسعه پایدار در شهر تهران به شمار می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت فاضلاب تهران اعلام کرد: تهران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلان‌شهر‌های خاورمیانه با چالش‌های متعددی در تامین منابع آب مواجه است. خشکسالی، رشد جمعیت، توسعه شهری و محدودیت منابع آبی، ضرورت مدیریت هوشمندانه آب را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. در این میان، بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب تصفیه‌شده، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های تحقق توسعه پایدار در شهر تهران به شمار می‌آید.

طرح فاضلاب تهران با هدف جمع‌آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب شهری، زیرساختی حیاتی برای حفاظت از منابع آب و محیط‌زیست ایجاد کرده است. در این طرح، فاضلاب پس از جمع‌آوری از طریق شبکه گسترده فاضلاب به تصفیه‌خانه‌های مدرن منتقل می‌شود و طی فرآیند‌های پیشرفته تصفیه، به پسابی با کیفیت مناسب برای مصارف مختلف تبدیل می‌گردد.

بازچرخانی پساب تصفیه‌شده نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و سطحی دارد. این آب می‌تواند در بخش‌هایی مانند آبیاری فضای سبز شهری، مصارف صنعتی، کشاورزی پیرامون شهر و حتی برخی کاربرد‌های خدماتی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، منابع آب با کیفیت بالا برای مصارف شرب و بهداشتی حفظ شده و چرخه مصرف آب در شهر به شکلی پایدار مدیریت می‌شود.

علاوه بر تأمین منابع آبی جایگزین، اجرای طرح فاضلاب تهران آثار مثبت زیست‌محیطی قابل توجهی نیز به همراه دارد. جلوگیری از ورود فاضلاب خام به آب‌های زیرزمینی، کاهش آلودگی محیط‌زیست، بهبود بهداشت عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح ملی است.

امروزه بسیاری از شهر‌های پیشرفته جهان، بازچرخانی آب را به عنوان یکی از ارکان مدیریت پایدار منابع آب پذیرفته‌اند. تهران نیز با توسعه شبکه فاضلاب و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های پیشرفته، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته است. استفاده بهینه از پساب تصفیه‌شده نه تنها به حفظ منابع ارزشمند آب کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار، تاب‌آوری شهری و حفاظت از محیط‌زیست برای نسل‌های آینده خواهد بود.

بی‌تردید تداوم توسعه طرح فاضلاب تهران و گسترش فرهنگ استفاده از آب‌های بازچرخانی‌شده، نقشی کلیدی در مدیریت هوشمندانه منابع آب پایتخت و تحقق آینده‌ای پایدار برای شهر تهران ایفا خواهد کرد.

برچسب ها: بازچرخانی آب ، شرکت فاضلاب تهران
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از ۴ تصفیه‌خانه جدید و تولید ۱۵ مگاوات انرژی پاک
تولید برق از بیوگاز در تصفیه‌خانه فاضلاب تهران؛ گامی در توسعه انرژی‌های پاک و اقتصاد پایدار
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
کاهنده‌های مصرف علیه اسراف؛ نسخه کم‌هزینه برای بحران بزرگ آب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
آخرین اخبار
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
بودجه ۵۰۴ همتی برای خرید تضمینی گندم باید به موقع پرداخت شود / نظارت بر بازار پتروشیمی ضروری است + فیلم
اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
عرضه حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی
سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی-هنری ۹۶۰ میلیون تومان شد
کاهش واردات مواد اولیه صنعت چاپ
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
تقویت دیپلماسی تجاری در سایه کمیسیون‌های مشترک/ تمرکز بر حفظ بازارهای هدف
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
حداکثر قیمت هرکیلو چای ایرانی ۷۰۰ هزارتومان
قطعی آب در انتظار مشترکان بدمصرف/ ۶۰ درصد مشترکان استان تهران پرمصرف یا بد مصرف هستند+ فیلم
اعمال تخفیف تا ۵۰ درصدی تعرفه برق مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی
پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود
تعمیرات نیروگاه‌های کشور در چه مرحله‌ای است؟
نرخ انواع ارز در ۲۶ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
نصب بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی در کشور