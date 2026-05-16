باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تفاوت سلاح شهری با جنگی + فیلم

مربی آموزش نظامی در خصوص تفاوت سلاح شهری با جنگی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین آقادوستی، مربی آموزش نظامی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد تفاوت سلاح شهری با جنگی توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

مطالب مرتبط
تفاوت سلاح شهری با جنگی + فیلم
young journalists club

چگونه جنگ شهری برتری‌های فناورانه ارتش‌های کلاسیک را بی‌تاثیر می‌کند؟ + فیلم

تفاوت سلاح شهری با جنگی + فیلم
young journalists club

ترس صهیونیست‌ها از اختلاف نخست‌وزیر و وزیر جنگ

تفاوت سلاح شهری با جنگی + فیلم
young journalists club

تمرین عملیات جنگ شهری توسط یگان ویژه فاتحین سپاه پاسداران

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تحلیلگر برجسته عمانی؛ ایران همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه را نابود کرد + فیلم
۱۰۷۴

تحلیلگر برجسته عمانی؛ ایران همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه را نابود کرد + فیلم

۲۶ . ارديبهشت . ۱۴۰۵
رویای فروپاشی ایران؛ از قریب‌الوقوع تا محقق‌نشده + فیلم
۷۶۴

رویای فروپاشی ایران؛ از قریب‌الوقوع تا محقق‌نشده + فیلم

۲۶ . ارديبهشت . ۱۴۰۵
آمریکا در سراشیبی سقوط + فیلم
۶۶۷

آمریکا در سراشیبی سقوط + فیلم

۲۶ . ارديبهشت . ۱۴۰۵
روایت پدر از شهادت پسر + فیلم
۵۱۴

روایت پدر از شهادت پسر + فیلم

۲۶ . ارديبهشت . ۱۴۰۵
سفر ترامپ به چین ، موفقیت بزرگ یا نمایش ضعف؟ + فیلم
۴۲۱

سفر ترامپ به چین ، موفقیت بزرگ یا نمایش ضعف؟ + فیلم

۲۶ . ارديبهشت . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha