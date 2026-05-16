باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، با نقل فرازهایی از کتاب «گفتارهایی در باب استعمار» به قلم اِمه سِزِر (Aimé Césaire)، نوشت:
«تمدنی که از حل مشکلات خودساخته ناتوان باشد، تمدنی منحط است.
تمدنی که آگاهانه چشمان خود را بر مهمترین مسائلش ببندد، تمدنی بیمار است.
تمدنی که با اصول خویش بازی کند و آنها را تابع مصلحت و منفعت سازد، تمدنی در حال احتضار است؛ و این تمدن [در چنان وضعیتی]، بیش از پیش به نفاق پناه میبرد، اما این کار هم بیفایده است چراکه دیگر نمیتواند فریب بدهد.»
اِمه سِزِر
گفتارهایی در باب استعمار