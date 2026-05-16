معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آخرین وضعیت اجرای خط ۱۰ و ۱۱ مترو را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن هرمزی در جمع خبرنگاران درخصوص اجرای خط ۱۰ مترو، اظهار کرد: تاکنون ۲.۵ کیلومتر حفاری با دو دستگاه صورت گرفته است؛ در اردیبهشت ماه TBM دوم این خط عملیات خود را آغاز کرد.

وی افزود: این خط ۴۷ کیلومتر مسیر دارد و برنامه ما این است که فاز اول آن به طول ۱۰ کیلومتر تا سه سال آینده به اتمام برسد. احداث ایستگاه و تونل به طور همزمان در حال انجام است.

هرمزی با اعلام اینکه قرارگاه خاتم الانبیاء پیمانکار خط ۱۱ مترو تهران است، یادآور شد: تفاهم‌ها و قرارداد‌های این خط منعقد شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه چهار خط جدید مترو مصوبه شورای عالی ترافیک دارد، تصریح کرد: در این مصوبه اجرای خط ۱۱ مشروط بر بررسی جمعیت‌پذیری آن در شورای عالی معماری و شهرسازی است. این خط ۳۱ کیلومتر طول و ۲۹ ایستگاه دارد. این امکان وجود دارد که یک ایستگاه دیگر به این خط اضافه شود.

آخرین وضعیت اجرای خط ۱۰ و ۱۱ مترو

وی همچنین خاطرنشان کرد: با اجرای خط ۱۰ و ۱۱ تعداد ایستگاه‌های مترو به ۳۳۰ ایستگاه و خطوط ریلی به ۵۰۳ کیلومتر می‌رسد. روزانه به طور متوسط ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون نفر مسافر جابجا می‌شوند که با ساخت خطوط جدید تعداد مسافران دو برابر خواهد شد.

هرمزی ادامه داد: با اضافه شدن ایستگاه‌ها و ورود سه رام قطار ملی ۵۰ درصد زمان سیر در خط ۷ کاهش یافت و با افتتاح ایستگاه‌های جدید، این زمان بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه ۳۷ درصد مردم از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند، یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با دو برابر شدن ظرفیت مترو و میزبانی از چهار میلیون مسافر در خطوط طی سال‌های آینده، نرخ استفاده از وسایل نقلیه شخصی به ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.