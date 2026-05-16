باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احسان مسعودی مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در رادیو اقتصاد اظهارداشت: در جلسه ۸ اردیبهشت هیئت عالی بانک مرکزی، با توجه به ضرورت حمایت از اقشار کمدرآمد و طبقات آسیبپذیر، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با اشاره به افزایش سقف فردی این تسهیلات افزود: بر اساس مصوبه جدید، سقف وام در تهران ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استانها ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.
مسعودی خاطرنشان کرد: مبنای این افزایش، نرخ تورم نقطهبهنقطه مسکن در اسفندماه ۱۴۰۴ بوده که طبق اعلام مرکز آمار ایران ۳۲.۱ درصد گزارش شده و متقاضیان، همسر و فرزندان تحت تکفل زیر ۱۸ سال آنان نباید دارای تسهیلات جاری مسکن باشند و همچنین باید فاقد مالکیت واحد مسکونی باشند.
مسعودی ادامه داد: امکان ثبتنام برای افراد مجرد نیز فراهم شده است؛ بهگونهای که زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال (در صورت نداشتن سابقه تأهل) میتوانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
وی درباره نحوه ثبتنام توضیح داد: متقاضیان ابتدا باید اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه «املاک و اسکان» ثبت کنند. همچنین اجارهنامه باید در سامانه «خودنویس» ثبت و دارای کد رهگیری باشد. پس از آن، متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir ثبتنام و مدارک خود را بارگذاری کنند.
به گفته مسعودی، استعلامهای لازم طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت بهصورت برخط انجام میشود و سپس متقاضی میتواند بانک و شعبه مورد نظر خود را انتخاب کند.در سامانه امکان مشاهده میزان شلوغی شعب و مدت زمان انتظار فراهم شده تا متقاضیان بتوانند بانکی با صف کوتاهتر انتخاب کنند و از معطلیهای چندماهه جلوگیری شود.
مسعودی با تأکید بر اینکه این تسهیلات نیازمند معرفی ضامن است، گفت: نرخ سود این وام ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت آن پنجساله است. پس از انتخاب شعبه، متقاضی باید برای تکمیل مراحل اداری بهصورت حضوری به بانک مراجعه کند.
وی تصریح کرد: این تسهیلات بدون نیاز به سپردهگذاری پرداخت میشود و از معدود وامهایی است که بدون الزام به سپردهگذاری در اختیار متقاضیان قرار میگیرد؛ موضوعی که میتواند در فصل جابهجایی، قدرت چانهزنی مستأجران را افزایش دهد.
مسعودی در پایان با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: از اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، طی یک سال، شبکه بانکی کشور بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده و بالغ بر ۳۶۹ هزار فقره وام به متقاضیان اعطا شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با افزایش سقف فردی و همچنین رشد سقف کلی منابع در سال جاری، میزان پرداخت تسهیلات افزایش یابد و محدودیتی از نظر منابع وجود نداشته باشد متقاضیان بایددر انتخاب شعبه بانکی دقت لازم را داشته باشند تا فرآیند دریافت تسهیلات در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.