باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد:طبق سنوات قبل کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سالهای ۱۳۵۵تا۱۳۸۷ باید مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی وضعیت خدمتی خودرا تعیین تکلیف کنند.
مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خودرا مشخص نکنند، وارد غیبت شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیتهای اجتماعی از جمله عدم استخدام، عدم امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری ازسازمان ها، عدم صدور پروانهی کسب و... مواجه خواهند شد؛ لذا مشمولان میبایست با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) محل سکونت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خوداقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است، این دسته از مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مطلع شوند.