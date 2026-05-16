سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای کلیه‌ی مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ را برای تعیین وضعیت خدمتی خود فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:طبق سنوات قبل کلیه‌ مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال‌های ۱۳۵۵تا۱۳۸۷ باید مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی وضعیت خدمتی خودرا تعیین تکلیف کنند.

مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خودرا مشخص نکنند، وارد غیبت شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام، عدم امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری ازسازمان ها، عدم صدور پروانه‌ی کسب و... مواجه خواهند شد؛ لذا مشمولان می‌بایست با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) محل سکونت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خوداقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است، این دسته از مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مطلع شوند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
87من رفتم خدمت چ زود گذشت
ناشناس
۱۱:۰۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی واقعا هیچ مسئولی تو این مملکت نیست که در این زمانه که جنگ ها از انسان محوری به تکنولوژی محوری رفته به اینها بگه چرا دو سال از عمر جوان ها را تلف می کنید
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
سربازی نباید اجباری باشه زندگی جوونا نابود میشه خیلیا از خانواده‌هاشون دور می‌شن دچار افسردگی و اعتیاد میشن در نهایت هم اونی که پول داره می‌خره سربازیشو یا آشناپیدا می کنه نزدیک خونه میره سربازی اونی که فقیره آسیب می‌بینه
شتی
۱۱:۰۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما نگار سربازی نرفتید؟
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
۸۷ ها همش ۱۸ سالشه
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم مثه ما نگفته میرن خدمت زیر پرچم مقدس اما خیلیا هستنن سریازی پول میدن میخرن شما باید یغه اونارو بگیرید یعنی ازشون پول قبول نکنید بشون بگید مگه خون شما رنگین تره ترههههههههههه شما هم مثه بقیه مردم باید برین خدمت قانون واسه همه مردم یکسان باید باشه
