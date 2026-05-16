معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، مدرسه را کانون اصلی تحقق سلامت و امنیت عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین گرامیداشت هفته سلامت با شعار همه با هم برای سلامت و امنیت، با تکیه بر دانش صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش،معاون بهداشت وزارت بهداشت، معاون تربیت‌بدنی آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.

محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی آموزش و پرورش در این آئین بر اهمیت ترویج سبک زندگی فعال و سالم در میان دانش‌آموزان و نقش آموزش و پرورش به عنوان «قلب تپنده سلامت و امنیت» در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به شعار امسال، «همه با هم برای سلامت و امنیت»، بر لزوم مشارکت همگانی در تحقق اهداف سلامت و امنیت پایدار تأکید کرد و دانش را زیربنای این دو اصل دانست.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌ها و فعالیت‌های طراحی شده در حوزه تربیت بدنی و سلامت را ابزاری مهم برای ارتقای سلامت دانش‌آموزان برشمرد و به تشریح جزئیات برنامه‌های این هفته پرداخت. این برنامه‌ها شامل این موارد است:

تشکل سفیران سلامت: توانمندسازی دانش‌آموزان برای ایفای نقش سفیران سلامت.

پایگاه تغذیه سالم: ترویج الگوهای تغذیه صحیح.

غربالگری سلامت: اجرای برنامه‌های غربالگری سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان.

طرح ماهر: مدیریت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.

شبکه ملی یادگیری: توانمندسازی منابع انسانی فعال در حوزه تربیت بدنی و سلامت.

جعفری همچنین به تدوین و ارسال شیوه‌نامه جامع برنامه‌های هفته سلامت به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور، برگزاری ستاد هفته سلامت با هماهنگی وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها، و ابلاغ مسئولیت‌ها به اعضای ستاد اشاره کرد.

وی از اجرای نظارت‌های حضوری و غیرحضوری توسط پیشکسوتان و متخصصان در ۳۲ استان خبر داد و برگزاری وبینارهای تخصصی با حضور رؤسای ادارات سلامت و تندرستی را در راستای هم‌افزایی و وحدت رویه در اجرای برنامه‌ها مؤثر دانست.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه‌های روزشمار هفته سلامت به این شرح است:

شنبه: سلامت و امنیت خانواده با محوریت جوانی جمعیت (اجرا شده در ۷ منطقه)

یکشنبه:سلامت و امنیت با ایران (برنامه امروز)

دوشنبه:سلامت و امنیت با خود مراقبتی (اجرای طرح دادرس، طرح ماهر و کلینیک سیار دهان و دندان)

سه‌شنبه:سلامت و امنیت با کیفیت‌بخشی و توسعه عدالت تربیتی (افتتاح نزدیک به هزار اتاق بهداشت)

چهارشنبه: سلامت و امنیت با صیانت از محیط زیست (تقویت مسئولیت‌پذیری محیط زیستی)

پنجشنبه: سلامت و امنیت، ثمری از ایثار شهدا و جانبازان (گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه دانش‌آموزان شهید و مدافعان سلامت و امنیت)

در پایان، جعفری از تمامی همکاران خود در دفتر سلامت و تندرستی و سایر دستگاه‌های همکار که در برنامه‌ریزی و اجرای این رویدادها نقش داشته‌اند، قدردانی کرد و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

برچسب ها: تربیت بدنی ، سلامت بدن
خبرهای مرتبط
فردا آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی
هشدار؛ دانش آموزان را از مرگ ناشی از کرونا نترسانید/ راهکارهایی برای آموزش نکات بهداشتی به کودکان
به صدا در آمدن زنگ ورزش برای دانش‌آموزان کم تحرک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روایت وضعیت «سلامتی رهبر انقلاب» در روز اول جنگ
آسمان غربی میزبان همنشینی ماه، ناهید و هرمز
غذا‌هایی که خطر ابتلا به آسم را در کودکان افزایش می‌دهند 
ویوو بهترین گوشی خود را معرفی کرد
چالش‌های شناسایی سیارات شبیه زمین با فناوری فعلی
آخرین اخبار
ویوو بهترین گوشی خود را معرفی کرد
چالش‌های شناسایی سیارات شبیه زمین با فناوری فعلی
آسمان غربی میزبان همنشینی ماه، ناهید و هرمز
غذا‌هایی که خطر ابتلا به آسم را در کودکان افزایش می‌دهند 
روایت وضعیت «سلامتی رهبر انقلاب» در روز اول جنگ
دیدار وزیر بهداشت با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
افتتاح پروژه‌های ارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۲ همت
 تاکید وزیر ارتباطات بر تداوم دسترسی جهانی به اینترنت
جنگ تحمیلی سوم، آزمون تاریخی تاب‌آوری شبکه ارتباطات داخلی بود
جهش ۴۰۰ درصدی مشترکین فیبر نوری در ایران
پیوند آموزش و پژوهش، پیشران ظهور نوآوری و فناوری است
تلاش‌های پیوسته برای ساماندهی وضعیت اینترنت دانشگاه‌ها ادامه دارد
ضرورت بازنگری تعرفه پرستاری
آیا ایران می‌تواند با انفجار موشک در مدار لئو، ماهواره‌های پیشرفته آمریکایی، اسرائیلی و اینترنت استارلینک را از کار بیندازد؟
انتشار بسته آموزشی مشکلات سلامت روان و انجام غربالگری