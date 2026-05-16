باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - آئین گرامیداشت هفته سلامت با شعار همه با هم برای سلامت و امنیت، با تکیه بر دانش صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش،معاون بهداشت وزارت بهداشت، معاون تربیتبدنی آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد.
محمد جعفری، معاون تربیتبدنی آموزش و پرورش در این آئین بر اهمیت ترویج سبک زندگی فعال و سالم در میان دانشآموزان و نقش آموزش و پرورش به عنوان «قلب تپنده سلامت و امنیت» در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به شعار امسال، «همه با هم برای سلامت و امنیت»، بر لزوم مشارکت همگانی در تحقق اهداف سلامت و امنیت پایدار تأکید کرد و دانش را زیربنای این دو اصل دانست.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، برنامهها و فعالیتهای طراحی شده در حوزه تربیت بدنی و سلامت را ابزاری مهم برای ارتقای سلامت دانشآموزان برشمرد و به تشریح جزئیات برنامههای این هفته پرداخت. این برنامهها شامل این موارد است:
تشکل سفیران سلامت: توانمندسازی دانشآموزان برای ایفای نقش سفیران سلامت.
پایگاه تغذیه سالم: ترویج الگوهای تغذیه صحیح.
غربالگری سلامت: اجرای برنامههای غربالگری سلامت دهان و دندان دانشآموزان.
طرح ماهر: مدیریت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.
شبکه ملی یادگیری: توانمندسازی منابع انسانی فعال در حوزه تربیت بدنی و سلامت.
جعفری همچنین به تدوین و ارسال شیوهنامه جامع برنامههای هفته سلامت به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور، برگزاری ستاد هفته سلامت با هماهنگی وزارت بهداشت و سایر دستگاهها، و ابلاغ مسئولیتها به اعضای ستاد اشاره کرد.
وی از اجرای نظارتهای حضوری و غیرحضوری توسط پیشکسوتان و متخصصان در ۳۲ استان خبر داد و برگزاری وبینارهای تخصصی با حضور رؤسای ادارات سلامت و تندرستی را در راستای همافزایی و وحدت رویه در اجرای برنامهها مؤثر دانست.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامههای روزشمار هفته سلامت به این شرح است:
شنبه: سلامت و امنیت خانواده با محوریت جوانی جمعیت (اجرا شده در ۷ منطقه)
یکشنبه:سلامت و امنیت با ایران (برنامه امروز)
دوشنبه:سلامت و امنیت با خود مراقبتی (اجرای طرح دادرس، طرح ماهر و کلینیک سیار دهان و دندان)
سهشنبه:سلامت و امنیت با کیفیتبخشی و توسعه عدالت تربیتی (افتتاح نزدیک به هزار اتاق بهداشت)
چهارشنبه: سلامت و امنیت با صیانت از محیط زیست (تقویت مسئولیتپذیری محیط زیستی)
پنجشنبه: سلامت و امنیت، ثمری از ایثار شهدا و جانبازان (گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه دانشآموزان شهید و مدافعان سلامت و امنیت)
در پایان، جعفری از تمامی همکاران خود در دفتر سلامت و تندرستی و سایر دستگاههای همکار که در برنامهریزی و اجرای این رویدادها نقش داشتهاند، قدردانی کرد و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.