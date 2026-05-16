باشگاه خبرنگاران جوان - حامد محمدی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در آخرین روز ماه فروردین سال جاری در شهرستان رودبارجنوب، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و نهاد‌های امنیتی قرار گرفت.

وی افزود: در این حادثه که بر اثر نزاع شخصی میان دو نفر رخ داد، مردی حدوداً ۳۲ ساله جان خود را از دست داد و متهم که جوان‌تر از مقتول است، پس از ارتکاب جرم متواری شده بود.

دادستان رودبار جنوب با بیان اینکه محل اختفای متهم از سوی نهاد‌های امنیتی و قضایی شناسایی شده بود، تصریح کرد: با تدبیر دستگاه قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت متنفذین محلی، ریش‌سفیدان و سران طوایف، در نهایت متهم متقاعد شد خود را به قانون معرفی کند.

محمدی، با تأکید بر اینکه دستگاه قضا با جدیت پیگیر پرونده‌های مخل امنیت و آسایش عمومی است، خاطرنشان کرد: در عین حال، از ظرفیت صلح و سازش و نقش سازنده بزرگان طوایف برای کاهش تنش‌ها و اجرای عدالت استقبال می‌کنیم.

وی در پایان اعلام کرد: متهم هم‌اکنون جهت تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی در بازداشت به سر می‌برد.