باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال زنان ایتالیا در دیداری تدارکاتی پیش از آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌ها، با نمایشی مقتدرانه فرانسه را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد.

شاگردان خولیو ولاسکو در این مسابقه کاملاً بر جریان بازی مسلط بودند و بدون دردسر خاصی هر سه ست را به سود خود پایان دادند تا بار دیگر آمادگی بالای خود را برای حضور در لیگ ملت‌ها و دفاع از عنوان قهرمانی نشان دهند.

ایتالیا که مدال طلای المپیک را نیز در کارنامه دارد، فصل گذشته در فینال لیگ ملت‌ها با برتری ۳ بر یک مقابل برزیل به قهرمانی رسید و تنها یک ماه بعد نیز عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد تا یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ والیبال زنان این کشور رقم بخورد.

آتزوری در ماه‌های اخیر در رقابت‌های رسمی شکست‌ناپذیر ظاهر شده و حالا پرسش اصلی این است که در فصل جدید لیگ ملت‌ها کدام تیم می‌تواند به این روند فوق‌العاده پایان دهد.