رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از شروع ترافیک در برخی خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

سرهنگ شریفی در پایان توصیه کرد: صحبت کردن با تلفن همراه، «ارسال پیام یا حتی نگاه کوتاه به صفحه گوشی» تمرکز راننده را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ لذا از رانندگان محترم خواهشمندیم در صورت تماس ضروری بهترین کار این است که ابتدا خودرو را در محل امن متوقف کرده سپس با آرامش خاطر تماس بگیرید.

