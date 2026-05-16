باشگاه خبرنگاران جوان - در پی شکست سنگین نخست‌وزیر انگلیس در انتخابات محلی، رسانه انگلیسی گزارش داد که شاید کى ير استارمر به صورت داوطلبانه به نفع شهردار منچستر از سمتش به عنوان نخست‌وزیر انگلیس کناره‌گیری کند.

«اندی برنهام» شهردار منچستر روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس عوام از حوزه انتخابی «میکرفیلد» در شمال انگلستان شرکت کند و روز جمعه کمیته اجرایی ملی حزب کارگر، کاندیداتوری او را تایید کرد. در صورت انتخاب شدن و ورود به پارلمان، برنهام می‌تواند به طور بالقوه به دنبال پست نخست‌وزیری انگلیس باشد.

به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، در ماه ژانویه، برنهام تلاش کرده بود تا در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه انتخابی «گورتون و دنتون» در منچستر شرکت کند، اما رهبری حزب کارگر مانع از این کار شد.

به گزارش کانال تلویزیونی اسکای نیوز، ممانعت از کاندیداتوری او ناشی از ترسی بود که شاید برنهام پس از انتخاب شدن در پارلمان، ممکن است سعی کند کى ير استارمر را از رهبری حزب کارگر و نخست‌وزیری کنار بزند.

منابع آگاه به دیلی تلگراف گفتند که استارمر دارد تمامی گزینه‌ها را بررسی می‌کند و می‌تواند داوطلبانه استعفا دهد، علی‌رغم اینکه علنا تاکید کرده که آماده است هرگونه تلاشی را برای به چالش کشیدن رهبری خود کنار بزند.

این روزنامه انگلیسی از قول منابع خود همچنین نوشت، چنین سناریویی در صورتی امکان‌پذیر است که جناح‌های مختلف در حزب کارگر برای کاندیداتوری برنهام متحد شوند. در عین حال، در این گزارش اشاره شده است که بعید است استارمر قبل از مشخص شدن نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای میکرفیلد استعفا کند.

استارمر، نخست‌وزیر انگليس پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات شورا‌های محلی وعده داد دولت متزلزل خود را بازسازی کند؛ اما هم‌زمان فشار‌ها برای کناره‌گیری او رو به افزایش است.

با اعلام نتایج نهایی در روز شنبه، حزب کارگر بیش از هزار و ۱۰۰ کرسی شورا‌های محلی در سراسر انگلستان را از دست داد، کنترل چندین شورای محلی را که دهه‌ها در اختیار داشت واگذار کرد و پس از ۲۷ سال از قدرت در در پارلمان محلی ولز کنار رفت. در مقابل، حزب ضد مهاجرت «اصلاح بریتانیا» بیش از هزار و ۳۰۰ کرسی در انگلستان به دست آورد و در انتخابات قانون‌گذاری ولز و اسکاتلند نیز پیشروی چشمگیری داشت.

این نتایج که بسیاری آن را نوعی همه‌پرسی غیررسمی درباره عملکرد استارمر می‌دانستند، پیام روشنی از سوی رای‌دهندگان بود؛ نخست‌وزیری که محبوبیتش از زمان پیروزی حزب میانه‌چپ کارگر در انتخابات سراسری دو سال پیش، به‌شدت کاهش یافته است.