فرماندار کنارک در جنوب سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم عملیات پاک‌سازی بمب‌های عمل‌نشده در محدوده‌های نظامی این شهرستان تا امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت، گفت: این عملیات تحت نظارت کامل نیروهای متخصص انجام می‌شود و هیچ خطری برای مردم ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدیونس حقانی اظهار کرد: عملیات خنثی‌سازی مهمات و بمب‌های عمل‌نشده در محدوده‌های نظامی شهرستان کنارک که از روزهای گذشته آغاز شده، همچنان تا امروز ادامه خواهد داشت.

 وی با بیان اینکه این عملیات در ۲ نوبت صبح و عصر توسط نیروهای متخصص انجام می‌شود، افزود: تمامی مراحل خنثی‌سازی با رعایت حداکثری پروتکل‌های ایمنی در حال اجراست.

فرماندار کنارک ادامه داد: به شهروندان اطمینان می‌دهیم که این اقدامات لزوماً در محدوده مناطق نظامی بوده و هیچ‌گونه تهدیدی برای مناطق مسکونی یا سلامت مردم شریف شهرستان ایجاد نمی‌کند.

 وی، ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش، خاطرنشان کرد: از همشهریان عزیز درخواست می‌شود ضمن بی‌توجهی به شایعات بی‌اساس در فضای مجازی، از حضور در نزدیکی مناطق عملیاتی، تصویربرداری، فیلم‌برداری و همچنین انتشار هرگونه اخبار و تصاویر مربوط به فعالیت‌های نظامی خودداری کنند.

به نقل از فرمانداری حقانی در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت، خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم اولویت اصلی ماست و این عملیات تنها یک اقدام تخصصی و دوره‌ای برای پاکسازی مناطق نظامی است که طبق برنامه زمان‌بندی به پایان خواهد رسید.

‌عملیات خنثی‌سازی مهمات در مناطق نظامی کنارک ادامه دارد/ شهروندان نگران نباشند