باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه از آغاز سال تحصیلی جاری ۶ هزار و ۶۴۳ نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگردانده شدهاند گفت: ثبت نام پایه اولیهای در استان از اول خرداد آغاز میشود.
محمد رضا فرح بخش در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان با اشاره به اجرای طرح شهید محمودوند در راستای شناسایی و جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل، اظهار داشت: آموزش و پرورش با استفاده از تمامی ظرفیتهای درون سازمانی و برون سازمانی در تلاش است که هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نماند.
وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سیدا که حاصل پیگیری رابطان طرح شهید محمودوند است، فقر مالی خانواده را نمیتوان عامل اصلی بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی دانست، اما این به معنای عدم حمایت خیرین و افراد مستعد از نظر مالی برای تأمین امکانات ادامه تحصیل برای دانش آموزان و مدارس نیازمند نیست.
فرح بخش با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصریح کرد: هیچ کس نمیتواند مانع ثبت نام یا ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان لازم التعلیم شود و هر گونه ممانعت از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل دانش آموزان واجد شرایط تحصیل از نظر قانون جرم محسوب میشود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: با پیگیری ادارات مناطق و نواحی و مدیران مدارس مناطق و نواحی، از آغاز سال تحصیلی جاری ۶ هزار و ۶۴۳ نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگردانده شدهاند.
وی با اعلام آغاز فرایند ثبتنام دانشآموزان پایه اول از خردادماه اذعان داشت: از معاونان و کارشناسان میخواهیم نسبت به اطلاعرسانی دقیق، آمادهسازی سامانهها و برنامهریزی مناسب برای ثبتنام آسان خانوادهها اهتمام ورزند.