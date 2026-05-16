نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در خصوص تصویر جعلی آمریکا از «حمایت گسترده بین المللی» درباره قطعنامه ضدایرانی تنگه هرمز هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل اعلام کرد: «آمریکا به دنبال سوء استفاده از تعداد به اصطلاح حامیان مشترک پیش‌نویس قطعنامه با انگیزه‌های سیاسی و یک‌جانبه خود است تا تصویری جعلی از "حمایت گسترده بین‌المللی" برای اقدامات غیرقانونی خود ایجاد کند و راه را برای ماجراجویی نظامی بیشتر در منطقه هموار سازد.»

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل هشدار داد: در صورت هرگونه تنش‌زایی جدید از سوی واشنگتن، تمامی کشور‌های حامی پیش‌نویس قطعنامه در کنار آمریکا مسئولیت بین‌المللی پیامد‌های آن را بر عهده خواهند داشت و هیچ بهانه سیاسی یا پوشش دیپلماتیکی، آنان را از مسئولیت مشروعیت‌بخشی به اقدامات آمریکا مبرا نخواهد کرد.

برچسب ها: نمایندگی ایران در سازمان ملل ، تنگه هرمز
عراقچی: آمریکایی‌ها نمی‌توانند از طریق اقدامات نظامی به اهداف خود برسند
نمایندگی ایران در سازمان ملل: آمریکا با ارعاب و تهدید کشور‌ها را با قطعنامه ضدایرانی همراه کرده است
عراقچی: اصلاح شورای امنیت یک ضرورت برای بقای سازمان ملل است
