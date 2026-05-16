معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان از تداوم فعالیت مدارس ابتدایی تا پایان خرداد ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم هارونی از تداوم فعالیت مدارس ابتدایی تا پایان خردادماه خبر داد و گفت: تمامی مدارس ابتدایی موظفاند تا پایان خرداد دایر باشند و کادر اجرایی نیز با حضور مستمر در مدارس، روند امور آموزشی، پرورشی و پشتیبانی را بدون وقفه دنبال کنند.
وی با اشاره به شیوه ارزشیابی در دوره ابتدایی افزود: در قالب نظام ارزشیابی کیفی ـ توصیفی، باید تا حد امکان از تکرار پایه دانشآموزان در خردادماه جلوگیری شود و شرایط لازم برای ادامه فرایند یادگیری آنان فراهم باشد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با تأکید بر اجرای دقیق طرح حامی ادامه داد: در مواردی که دانشآموزان نیاز به جبران افت تحصیلی یا تثبیت یادگیری داشته باشند، فرصت یکماهه خرداد و همچنین ایام تابستان برای آموزشهای جبرانی در نظر گرفته شده است.
هارونی همچنین تصریح کرد: بر اساس ضوابط موجود، برگزاری هرگونه آزمون پایانی تحت عنوان امتحانات نهایی در مقطع ابتدایی غیرقانونی است و ارزیابی دانشآموزان تنها بهصورت فرایندی و توصیفی انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز ثبتنام دانشآموزان پایه اول از خردادماه خبر داد و گفت: معاونان و کارشناسان آموزش ابتدایی باید با اطلاعرسانی دقیق، آمادهسازی سامانهها و برنامهریزی مناسب، شرایط ثبتنام آسان و بدون دغدغه خانوادهها را فراهم کنند.