باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، اعضای مرکز کنترل عملیات حج ۱۴۰۵ به همراه جمعی از دستاندرکاران اجرایی حج و رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، با حضور در عرفات و منا، روند آمادهسازی بخشهای مختلف مشاعر مقدسه را مورد ارزیابی میدانی قرار دادند.
در این بازدید، وضعیت چادرهای محل اسکان زائران، جانمایی و تجهیز مرکز پزشکی حج و زیارت، خدمات رفاهی و اجرایی و همچنین هماهنگیهای صورتگرفته برای روزهای حضور زائران در مشاعر مقدسه، از نزدیک بررسی شد.
مسئولان حاضر در این بازدید، ضمن پیگیری جزئیات خدمات و روند آمادهسازیها، بر فراهم بودن شرایط مناسب برای خدمترسانی آرام، منظم و شایسته به زائران ایرانی تأکید کردند.
مشاعر مقدسه این روزها اماده شده است تا چندی دیگر زائران ایرانی در روزهای معنوی عرفه و ایام تشریق، لحظاتی سرشار از بندگی و دعا را در سرزمین وحی تجربه کنند.
عرفات ، مشعر الحرام و منا میزبان زمزمه دعاها، اشک شوق بندگی و قدمهای مشتاق هزاران زائر ایرانی خواهد بود؛ زائرانی که در موسم معنوی حج، لحظاتی ناب از نیایش و همدلی را در سرزمین وحی تجربه می کنند.