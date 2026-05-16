همزمان با نزدیک شدن به ایام تشریق ، مسئولان حج و زیارت با حضور در مشاعر مقدسه، آخرین وضعیت آماده‌سازی چادرها و خدمات پیش‌بینی‌شده برای زائران کشورمان را از نزدیک بررسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، اعضای مرکز کنترل عملیات حج ۱۴۰۵ به همراه جمعی از دست‌اندرکاران اجرایی حج و رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، با حضور در عرفات و منا، روند آماده‌سازی بخش‌های مختلف مشاعر مقدسه را مورد ارزیابی میدانی قرار دادند.

در این بازدید، وضعیت چادرهای محل اسکان زائران، جانمایی و تجهیز مرکز پزشکی حج و زیارت، خدمات رفاهی و اجرایی و همچنین هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای روزهای حضور زائران در مشاعر مقدسه، از نزدیک بررسی شد.

مسئولان حاضر در این بازدید، ضمن پیگیری جزئیات خدمات و روند آماده‌سازی‌ها، بر فراهم بودن شرایط مناسب برای خدمت‌رسانی آرام، منظم و شایسته به زائران ایرانی تأکید کردند.

مشاعر مقدسه این روزها اماده شده است تا چندی دیگر زائران ایرانی  در روزهای معنوی عرفه و ایام تشریق، لحظاتی سرشار از بندگی و دعا را در سرزمین وحی تجربه کنند.

عرفات ، مشعر الحرام و منا میزبان زمزمه دعاها، اشک شوق بندگی و قدم‌های مشتاق هزاران زائر ایرانی خواهد بود؛ زائرانی که در موسم معنوی حج، لحظاتی ناب از نیایش و همدلی را در سرزمین وحی تجربه می کنند.

برچسب ها: حج و زیارت ، عرفات
خبرهای مرتبط
بیماری‌های تنفسی و سرماخوردگی؛ بیشترین علت مراجعه زائران به درمانگاه‌ها
تحقق ۹۳ درصدی اعزام حجاج ایرانی؛ ورود ۲۸ هزار زائر به سرزمین وحی
تشریح تازه‌ترین خدمات سلامت‌محور به زائران ایرانی/ آمادگی کامل تیم‌های پزشکی در مشاعر مقدسه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
خداوندقسمت کند
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
پولش میشه موشک به سمت ایران،چی میگی..
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
آخرین اخبار
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز یکطرفه می‌شود
قدردانی معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بنیاد شهید در جنگ تحمیلی رمضان
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
مشاوره روان هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در روز‌های جنگ
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
اتوبوس و مترو رایگان در تهران تمدید نمی‌شود
دستور رئیس پلیس راهور برای پیگیری ویژه وضعیت سربازی که ۱۴ سال در کماست
کاهش تلفات مسمومیت با گاز در سال ۱۴۰۴
عرفات و منا چشم‌انتظار زائران ایرانی
وضعیت ترافیکی خیابان‌ها و معابر پایتخت در اولین روز هفته
فراخوان مشمولان متولد۱۳۸۷ جهت تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی
آخرین وضعیت اجرای خط ۱۰ و ۱۱ مترو
محاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دختر