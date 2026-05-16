معاون دفتر حقوقی و دبیر کمیسیون ویژه ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای از برگزاری سومین جلسه این کمیسیون در سال ۱۴۰۵ در پایانه عمومی بار اکبرآباد شیراز و رسیدگی به تخلفات ۱۲ شرکت حمل‌ونقل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش شهداد نژاد، گفت: اعضای این کمیسیون متشکل از معاون دفتر حقوقی، معاون دفتر حمل‌ونقل کالا و دبیر کانون انجمن‌های صنفی مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالا، در راستای مطالبات رانندگان حمل‌ونقل عمومی و با هدف برخورد سریع و قاطع با تخلفاتی نظیر عدم پرداخت کرایه در مهلت مقرر، دریافت کمیسیون و وجوه اضافی و سوءاستفاده از کارت هوشمند رانندگان در استان فارس حضور یافتند.

او افزود: اعضای کمیسیون با حضور در پایانه عمومی بار اکبرآباد شیراز و پتروشیمی مرودشت ضمن گفت‌وگو با رانندگان، سامانه‌های صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل را بررسی کرده و گزارش‌ها و شکایات ثبت‌شده رانندگان در سامانه «راه من» را مورد رسیدگی قرار دادند.

شهداد نژاد ادامه داد: سومین جلسه کمیسیون ویژه ماده ۱۲ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال ۱۴۰۵ طی روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت‌ماه با حضور اعضای کمیسیون و با نظارت معاون دفتر حراست و دبیر کانون رانندگان بخش بار در پایانه بار اکبرآباد شیراز برگزار شد و طی آن گزارش تخلفات ۱۲ شرکت حمل‌ونقل استان فارس مورد بررسی قرار گرفت.

او در تشریح چگونگی بررسی تخلفات، تصریح کرد: در این جلسات، پس از دعوت از نمایندگان شرکت‌ها، استماع دفاعیات و بررسی مستندات پرونده‌ها و بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آرایی شامل تعلیق پروانه فعالیت برخی شرکت‌ها از یک تا سه ماه و همچنین اعمال جریمه نقدی صادر و به شرکت‌های متخلف ابلاغ شد.

دبیر کمیسیون ویژه ماده ۱۲ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با بیان اینکه استمرار برگزاری جلسات کمیسیون در سایر نقاط کشور نیز در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: برگزاری این جلسات با رویکرد اصلاح عملکرد شرکت‌ها و ایجاد بازدارندگی در تخلفات حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود.

شهداد نژاد در پایان از همکاری مجموعه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس در برگزاری این جلسات قدردانی کرد و از علیرضا امیری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس و همکاران این اداره کل به دلیل همراهی و فراهم‌سازی زمینه برگزاری این نشست‌ها تقدیر کرد.

منبع: راهداری فارس

برچسب ها: تخلف ، شرکت حمل و نقل ، راهداری فارس
