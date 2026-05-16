مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: آخرین پرواز رفت حجاج به مدینه راس ساعت ۷:۳۰ صبح از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - نسترن اسماعیل نیامدیرکل روابط عمومی روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: آخرین پرواز ساعت ۷:۳۰ صبح از فرودگاه امام خمینی(ره) انجام شد.

وی افزود:  پروازهای حج تمتع امسال با ۲۶۴ سورتی و از سه ایستگاه زاهدان، مشهد و تهران به مقصد حج اعزام حجاج انجام گرفت.

به گفته مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در این عملیات، ۳۰ هزار و ۶۷۲ نفر از زائران به مدینه اعزام شدند و این انتقال با ۸ فروند ایرباس انجام شد.

اسماعیلی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروازهای برگشت از تاریخ ۱۱ خرداد تا ۲۲ خرداد ادامه خواهد داشت.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز حج
خبرهای مرتبط
سامانه ثبت و ارزیابی خسارات جنگ رمضان ویژه حمل‌ونقل هوایی راه‌اندازی شد
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
تعدادی از فرودگاه‌های کشور عملیاتی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
آخرین اخبار
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
بودجه ۵۰۴ همتی برای خرید تضمینی گندم باید به موقع پرداخت شود / نظارت بر بازار پتروشیمی ضروری است + فیلم
اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
عرضه حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی
سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی-هنری ۹۶۰ میلیون تومان شد
کاهش واردات مواد اولیه صنعت چاپ
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
تقویت دیپلماسی تجاری در سایه کمیسیون‌های مشترک/ تمرکز بر حفظ بازارهای هدف
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
حداکثر قیمت هرکیلو چای ایرانی ۷۰۰ هزارتومان
قطعی آب در انتظار مشترکان بدمصرف/ ۶۰ درصد مشترکان استان تهران پرمصرف یا بد مصرف هستند+ فیلم
اعمال تخفیف تا ۵۰ درصدی تعرفه برق مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی
پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود
تعمیرات نیروگاه‌های کشور در چه مرحله‌ای است؟
نرخ انواع ارز در ۲۶ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
نصب بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی در کشور