مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: آخرین پرواز رفت حجاج به مدینه راس ساعت ۷:۳۰ صبح از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - نسترن اسماعیل نیامدیرکل روابط عمومی روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: آخرین پرواز ساعت ۷:۳۰ صبح از فرودگاه امام خمینی(ره) انجام شد.

وی افزود: پروازهای حج تمتع امسال با ۲۶۴ سورتی و از سه ایستگاه زاهدان، مشهد و تهران به مقصد حج اعزام حجاج انجام گرفت.

به گفته مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در این عملیات، ۳۰ هزار و ۶۷۲ نفر از زائران به مدینه اعزام شدند و این انتقال با ۸ فروند ایرباس انجام شد.

اسماعیلی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروازهای برگشت از تاریخ ۱۱ خرداد تا ۲۲ خرداد ادامه خواهد داشت.