دونالد ترامپ بامداد امروز (شنبه) در شبکه اجتماعی سوشال تروث از کشته شدن فعالترین تروریست جهان به نام «ابوبلال المینوکی»، نفر دوم داعش در سطح بینالمللی، خبر داد.
ترامپ در پیام خود مدعی شد که این عملیات به فرمان مستقیم او و با مشارکت «نیروهای دلاور آمریکایی و نیروهای مسلح نیجریه» انجام شده است.
او این مأموریت را «بینقص، دقیقاً برنامهریزیشده و بسیار پیچیده» توصیف کرد که هدف آن حذف المینوکی از میدان نبرد بود.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه بار دیگر با تلاش برای پررنگ کردن نقش آمریکا در این عملیات نوشت که که المینوکی گمان میکرده میتواند در آفریقا پنهان شود، اما از وجود منابع اطلاعاتی آمریکا که تمام تحرکات او را زیر نظر داشتند، بیخبر بوده است.
ترامپ در این باره نوشت: «نمیدانست که ما منابعی داریم که ما را در جریان کارهایش نگه میداشتند.»
ترامپ تأکید کرد که با مرگ المینوکی، تهدیدهای او برای همیشه پایان یافته است و ادامه داد «او دیگر مردم آفریقا را به وحشت نخواهد انداخت و نه در برنامهریزی عملیاتهایی برای هدف قرار دادن آمریکاییها کمک خواهد کرد.»
به ادعای رئیسجمهور آمریکا، این ضربه پیامدهای راهبردی گستردهای برای گروه تروریستی داعش داشته است. او نوشت: «با حذف او، عملیات جهانی داعش به شدت تضعیف شده است.»
ترامپ در پایان پیام خود از همکاری دولت نیجریه در این عملیات قدردانی کرد و نوشت: «از دولت نیجریه برای همکاری شما در این عملیات سپاسگزارم. خداوند آمریکا را حفظ کند!»
ابوبلال المینوکی، که با نام ابوبکر بن محمد بن علی المینوکی نیز شناخته میشود، از چهرههای کلیدی و در سایه داعش به شمار میرود که عمدتاً در منطقه ساحل آفریقا فعالیت میکرد. او به عنوان فرمانده ارشد «ولایت غرب آفریقای داعش» (ISWAP) و مسئول هماهنگی عملیاتهای این گروه در حوزه دریاچه چاد، نقشی محوری در هدایت شبکههای تروریستی بینالمللی ایفا میکرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در ژوئن ۲۰۲۳، المینوکی را به دلیل نقش وی در انتقال منابع مالی بینالمللی و ارائه راهنماییهای عملیاتی به هستههای تروریستی، در فهرست «تروریستهای جهانی ویژه تعیینشده» (SDGT) قرار داد. این برچسب، او را به یکی از اهداف اولویتدار نهادهای ضدتروریسم آمریکا تبدیل کرده بود.