باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رضا فتاحی مدیر کل دفتر توسعه مردمی تجدیدپذیر‌های ساتبا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک انشعابی در سراسر کشور نصب شده است، با توجه به این که بخشی از این آمار مربوط به طرح‌های صنایع کوچک، تکلیفی ادارات و چاه‌های کشاورزی اختصاص دارد، ظرفیت نصب مشترکان خانگی و حمایتی تاکنون در حدود ۳۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا انتهای سال ۱۴۰۴ بوده است.

مدیر کل دفتر توسعه مردمی تجدیدپذیر‌های ساتبا در ادامه اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده توسط شرکت توانیر برای امسال، مقرر شده است به ازای نصب نیروگاه خورشیدی توسط مشترکان، صاحبان نیروگاه از تخفیف تا ۲۰% در قبوض مصرف برق برخوردار شوند.

او افزود: بلاشک این مشوق در کنار جذابیت‌های فروش تضمینی و عرضه در بورس تاثیرگذار خواهد بود لیکن با توجه به اینکه سیستم صدور قبض برق و اعمال تخفیف مذکور در اختیار شرکت توانیر است، اعلام سهم اثر بخشی مصوبه و میزان دقیق استقبال (تعداد خانوار‌های دارای نیروگاه خورشیدی) توسط بخش امور مشترکان شرکت توانیر قابل دسترسی است.