باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - آئین گرامیداشت هفته سلامت با شعار همه با هم برای سلامت و امنیت، با تکیه بر دانش صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش،معاون بهداشت وزارت بهداشت، معاون تربیتبدنی آموزش و پرورش ومدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در این آئین گفت:دانشآموزان عزیز، آیندهسازان این مملکت هستند و هرگونه سرمایهگذاری در حوزه سلامت جسم و روان آنان، سرمایهگذاری در آینده ایران است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این که صدای دانشآموزان باید در دنیا شنیده شود؛ افزود: آنچه امروز کشور ما را مستحکم نگه داشته، همین فرهنگ غنی و همبستگی است که شما دانشآموزان نماد آن هستید.
رئیسی علم را عامل دوری از خرافه و پیشرفت دانست و ادامه داد: دانش و علم است که موشکهای نقطه زن ما را میسازد و رمز موفقیت و پیروزی ما در تمامی عرصهها، از جمله حوزه سلامت، در همین دانش نهفته است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: اولین نکته، اهمیت خواب کافی است که نباید نادیده گرفته شود. دوم، سلامت روان دانشآموزان بسیار حیاتی است. در ایام پر تنش و بحران، ترس طبیعی است، اما باید با دوستان، والدین و مربیان خود صحبت کنید و ترسهای خود را در میان بگذارید تا آرامش حاصل شود.
رئیسی همچنین بر اهمیت مراقبت از دیگران تاکید کرد و بیان کرد: سلامت، امروزه فقط فردی نیست، بلکه سلامت جامعه، محیط زیست و زندگی ما به هم پیوسته است.
وی با اشاره به اینکه تربیت در کنار آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: توجه به ابعاد تربیتی دانشآموزان، مکمل سلامت جسمی و روانی آنان است و مدارس در این زمینه نقش کلیدی دارند.
رئیسی همچنین بر ضرورت توجه به سلامت جسمی، تحرک بدنی و مراقبت از دیگران تأکید کرد و گفت: سلامت مفهومی فردی و محدود به یک شخص نیست، بلکه سلامت جامعه و محیط زیست را نیز دربرمیگیرد. هر فرد باید نسبت به اطرافیان و محیط زندگی خود احساس مسئولیت داشته باشد، زیرا سلامت جمعی در گرو رفتارهای فردی آگاهانه است.
وی در پایان از وزیر محترم، مدیران و تمامی دستاندرکاران حوزه بهداشت مدارس در سراسر کشور تشکر و ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تلاش مضاعف، شاهد رقم خوردن اتفاقات بسیار خوب در مدارس باشیم.