مدیر امور منابع آب شیراز با اشاره به تشدید برخوردهای قانونی با متخلفان حوزه آب گفت: ۹۶ حلقه چاه غیرمجاز پس از طی مراحل قضایی پُر و مسلوب‌المنفعه شد و ۶۷ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا احمدی گفت: طی سال ۱۴۰۴، اقدامات گسترده‌ای با هدف صیانت از منابع آب و همچنین حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، به عنوان اراضی تحت مدیریت امور منابع آب شهرستان شیراز اجرایی شده است.

او با بیان اینکه عمده اقدامات ایجابی بوده و با هدف آگاهی بخشی، ارتقاء دانش عمومی و اطلاع رسانی پیرامون ضرورت صیانت و حفاظت از منابع آب اجرایی شده است، گفت: در این زمینه، جلسات متعددی با بهره‌برداران و تشکل‌های زیست محیطی و کشاورزی برگزار شده است.

مدیر امور منابع آب شیراز با بیان اینکه تاکنون ۲۱۸۲ حلقه چاه مُجاز در این شهرستان به کنتور تجهیز شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد، قریب به یک چهارم، یعنی حدود ۵۰۰ دستگاه کنتور، طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نصب شده است.

احمدی همچنین اضافه کرد: طی سال گذشته، به واسطه تلاش گسترده گروه‌های گشت و بازرسی، پس از شناسایی و انجام مراحل قانونی و اخذ حکم قضایی، با همکاری نیروی انتظامی، تعداد ۹۶ حلقه چاه غیرمجاز پُر و مسلوب‌المنفعه شد.

مدیر امور منابع آب شیراز با یادآوری اینکه سال گذشته تعداد ۶۷ دستگاه حفاری غیرمجاز، با حکم قضایی توقیف شده است، گفت: این اقدامات پس از ابلاغ اخطار و طی روند قانونی با حضور ضابطان قضایی اجرایی شده است.

احمدی با یادآوری اینکه طی سال گذشته ۵۹ مورد آزادسازی تصرفات رودخانه‌ای نیز در شهرستان شیراز محقق شده است، گفت: طی سال گذشته بالغ بر ۳۰ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های این شهرستان توسط آب منطقه‌ای فارس یا با مشارکت سایر دستگاه‌ها، لایروبی شده است.

منبع: آب منطقه‌ای فارس

