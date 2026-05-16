باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه- آئین گرامیداشت هفته سلامت با شعار همه با هم برای سلامت و امنیت، با تکیه بر دانش صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش،معاون بهداشت وزارت بهداشت، معاون تربیتبدنی آموزش و پرورش ومدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در این آئین گفت:بدون توجه به سلامت، پرداختن به سایر موضوعات عملاً معنا و مفهومی نخواهد داشت.
وی از تلاشهای مجموعه وزارت بهداشت، پزشکان، پرستاران و همه دستاندرکاران حوزه سلامت قدردانی کرد و مسئولیت اصلی حوزه سلامت کشور را بر عهده این مجموعه دانست.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حضور معاونان و مسئولان وزارت بهداشت در این مراسم، رویکرد توجه ویژه این وزارتخانه به سلامت مدارس را ارزشمند توصیف کرد و گفت: نگاه به حوزه بهداشت مدارس یک مدال ارزشمند است و این نشان میدهد که سلامت دانشآموزان در اولویت سیاستگذاریهای کلان سلامت کشور قرار دارد.
کاظمی با تأکید بر اینکه هر تحول و پیشرفتی در کشور از مسیر آموزش و یادگیری محقق میشود، تصریح کرد: آموزش اساس هر توسعه، مهارتآموزی و اتفاق مثبت در جامعه است و اگر قرار باشد تغییر مؤثری در حوزه سلامت رخ دهد، این تغییر باید از مسیر نظام آموزشی و فرآیند یادگیری عبور کند.
وی با اشاره به شعار جهانی هفته سلامت، سلامت را امری فرابخشی دانست و خاطرنشان کرد: این حوزه تنها به یک دستگاه اجرایی محدود نمیشود بلکه تمامی دستگاهها و آحاد مردم در قبال آن مسئول هستند.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، سلامت یک جامعه زمانی محقق میشود که همه افراد به سهم خود در این مسیر ایفای نقش کنند.
کاظمی در تبیین اهمیت مسئولیت فردی در سلامت اجتماعی افزود: حتی در یک خانواده کوچک، بیتوجهی یک نفر به اصول سلامت میتواند سلامت سایر اعضا را به خطر بیندازد و این موضوع در مقیاس بزرگتر، یعنی مدرسه و جامعه، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
وی با اشاره به مدارس ۳۰۰ نفره گفت: اگر تعدادی از دانشآموزان به اصول بهداشتی بیتوجه باشند، سلامت کل آن مجموعه تحت تأثیر قرار میگیرد.
وزیر آموزش و پرورش نقش سفیران سلامت در مدارس را بسیار کلیدی توصیف کرد و گفت: این دانشآموزان پیامآوران سلامت در خانواده و جامعه هستند و باید علاوه بر عمل به توصیههای بهداشتی، در جهت اصلاح و مراقبت از رفتارهای سلامتمحور اطرافیان خود نیز تلاش کنند.
به گفته وی، مهمترین مأموریت دانشآموزان در حوزه سلامت، ترویج فرهنگ صحیح بهداشتی در محیط پیرامون خود است.
کاظمی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای مختلف اجرایی، اظهار کرد: همه نهادها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا مأموریت حوزه سلامت به نتیجه مطلوب برسد و زمینه پیشرفت کشور در تمامی عرصهها فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از نقش جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد و گفت: این مجموعه در شرایط حساس و پرخطر کشور نقش گسترده و پررنگی بر عهده دارد و در حوزه پیشگیری، آموزش، توانمندسازی و همچنین امدادرسانی و نجات مجروحان در سراسر کشور خدمات ارزشمندی ارائه میکند.
وزیر آموزش و پرورش از تلاشهای این مجموعه در مواجهه با شرایط سخت و ناملایمات تقدیر و بر ضرورت حمایت از فعالیتهای آنان تأکید کرد.
کاظمی همچنین به نقش سازمان حفاظت محیط زیست در تأمین سلامت جامعه اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از سلامت مردم به سلامت محیط زیست وابسته است و توجه به مسائل زیستمحیطی یکی از ارکان اساسی ارتقای سلامت عمومی به شمار میرود.
دانش؛ محور رفتار اجتماعی و سلامت دانشآموزان
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شعار هفته سلامت، دانش و آگاهی را لازمه رفتارهای صحیح و کنشهای مبتنی بر دانش دانست و اظهار داشت: اگر دانشآموزان از دانش درست برخوردار باشند، رفتارهای اجتماعی و هنجارها نیز بهتر شکل میگیرد.
وی این دو مسیر راهبردی را برگرفته از شعار ارزشمند سلامت دانست و خواستار همسویی دستگاههای همکار در حوزه سلامت با این شعار شد.
چالش تامین نیروی انسانی و لزوم تقویت مربیان بهداشت
وزیر آموزش و پرورش، بزرگترین چالش در حوزه سلامت دانشآموزی را کمبود نیروی انسانی کافی برای ارائه خدمات به جمعیت ۱۶ میلیونی دانشآموزان عنوان کرد و گفت: هرچند نیرو داریم، اما شش تا هفت هزار نیرو به هیچ عنوان برای پوشش این جمعیت کافی نیست.
وی با بیان اینکه تلاش خواهد شد تا با همکاری وزارت بهداشت و نمایندگان، مربیان بهداشت تقویت شوند، افزود: هر معلم باید یک مربی بهداشت باشد و مسئول اصلی بهداشت، علاوه بر مدیران مدرسه، تک تک معلمان، اولیا و مربیان هستند.
کاظمی بر لزوم استفاده از ظرفیت شبکه گسترده معلمان و اولیا و مربیان تاکید کرد و این مهم را نیازمند پیوند نزدیک با حوزه آموزش و اولیا دانست.
افزایش ضریب پوشش خدمات بهداشتی و غربالگری؛ از سلامت دهان و دندان تا سنجش بدو ورود
وی همچنین بر لزوم توجه به افزایش ضریب پوشش خدمات بهداشتی و سلامت در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: زمانی که از سلامت دهان و دندان صحبت میکنیم، باید به ضریب پوشش آن توجه داشته باشیم و وقتی از غربالگری و سنجش سلامت دانشآموزان نوآموز بدو ورود صحبت میکنیم، باید به پوشش ۱۰۰ درصدی فکر کنیم.
کاظمی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم شناسایی مشکلات سلامتی دانشآموزان از سنین پایین، بر اهمیت تشکیل پرونده سلامت و درمان برای دانشآموزان از بدو ورود به مدرسه و ارائه کارنامه دقیق در پایان دوره متوسطه تاکید کرد.
وی همچنین به لزوم توجه به پوشش خدمات و ارائه خدمات ویژه به دانشآموزان آسیبدیده و خدمات رایگان به دانشآموزان نیازمند درمان اشاره کرد.
بستهبندی کامل خدمات سلامت دانشآموزی و نهادینهسازی سلامت در مدارس
وزیر آموزش و پرورش، ضمن تقدیر از تلاشهای معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و تیم همراه، خواستار طراحی جامع مسائل سلامت دانشآموزان در قالب یک بسته کامل شد.
وی در این باره گفت: چگونه میخواهیم این موضوع سلامت را در وجود دانشآموزان نهادینه کنیم؟
کاظمی به ظرفیتهای رسمی و غیررسمی موجود از جمله کتب درسی، فعالیتهای فوق برنامه، سفیران سلامت، مربیان بهداشت، پرستاران و دستاندرکاران جامعه سلامت اشاره کرد و از آنان پرسید که امسال محور برنامههای سلامت چه خواهد بود.
وی تاکید کرد: مهمترین مسئله باید به گفتمان ملی و بینالمللی تبدیل شود و تلاش کرد تا این مسئله در وجود تک تک دانشآموزان، خانوادهها و معلمان نهادینه شود.
تاکید بر تمرکز بر مهمترین مسئله سلامت در هفته سلامت
کاظمی با بیان اینکه هیچ یک از مسائل حوزه سلامت قابل اولویتبندی نیست و همه آنها اولویت دارند، افزود: میتوانیم برای مهمترین مسئله تلاشهای بیشتری را متمرکز کنیم تا به یک گفتمان تبدیل شود.
وی هفته سلامت را فرصتی برای تمرکز بر حل یک مسئله مهم و نهادینه کردن آن در نظام تعلیم و تربیت دانست.
نقشآفرینی در فضای مجازی و خانواده؛ رویکرد جدید در دوران آموزش غیرحضوری
وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به شرایط سخت کشور و حساسیت زمان، همت بلند مجموعه تربیت بدنی و سلامت را در ماموریت خود در شرایط آموزش غیرحضوری ستود.
وی گفت: اینکه در زمانی که آموزشها حضوری نیست و دانشآموزان در مدرسه حضور ندارند، این ماموریت در فضای مجازی، در فضای خانواده و در فضای مجازی مدرسه تبدیل به گفتمان اصلی شود، نشان از نقشآفرینی موثر این مجموعه دارد.