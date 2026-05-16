شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از خلفات مالی و اخراج کارکنان در شرکت خدمات هوایی فرودگاه مهرآباد ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام یکی از شهروند خبرنگاران یکی از شرکتهای خدمات هوایی در حالی با ادعای توسعه فعالیتهای خود، نیروهای جدیدی را جذب میکند که گزارشها حاکی از عدم پرداخت ماهها حقوق و مزایای کارکنان فعلی و اخراجی و همچنین عدم رد بیمه آنها است. این وضعیت، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان کارکنان این شرکت به راه انداخته است.
طبق اظهارات تعدادی از کارکنان سابق این شرکت که به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، مجبور به ترک همکاری شدهاند، شرکت نوید پارسیان از پرداخت حقوق و بیمه آنها برای ماهها خودداری کرده است. این در حالی است که پس از اخراج این نیروها، به نظر میرسد با سوءاستفاده از کارت تردد نیروهای اخراجی، به راحتی از آنها برای تردد نیروهای جدید خود در فرودگاه استفاده میکند. این موضوع، شکایات متعددی را علیه این شرکت در مراجع ذیصلاح به همراه داشته است. با وجود این حجم از نارضایتی و تخلفات مالی، گزارشها نشان میدهد که این شرکت خدمات فرودگاهی همچنان به تعدیل نیرو و جذب نیروهای جدید ادامه میدهد، بدون آنکه تعهدات مالی خود را در قبال کارکنان پیشین ایفا کند. این چرخه معیوب، منجر به تکرار مشکلات و افزایش تعداد شاکیان شده است.
پیگیریهای شهروند خبرنگار برای دریافت پاسخ از مسئولان شرکت خدمات هوایی نوید پارسیان تاکنون بینتیجه مانده است. انتظار میرود نهادهای نظارتی با ورود جدی به این موضوع، حقوق پایمال شده کارکنان را احقاق کرده و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شوند
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
