براساس اعلام مرکز مبادله، نرخ حواله هر دلار بیش از ۱۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز مبادله ایران در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، نرخ حواله چند ارز مهم خارجی اعلام شد.

طبق این گزارش، نرخ حواله دلار آمریکا برابر با ۱۴۷۹۸۳۵ ریال اعلام شده است. دلار همچنان مهم‌ترین ارز در مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود در همین حال، نرخ حواله یورو به عنوان یکی دیگر از ارز‌های پرکاربرد در مبادلات جهانی، ۱۷۲۰۴۰۰ ریال ثبت شده است که نسبت به دلار در سطح بالاتری قرار دارد.

همچنین نرخ حواله درهم امارات متحده عربی ۴۰۲۹۵۰ ریال اعلام شده است. درهم به دلیل ارتباط گسترده تجاری ایران با کشور‌های حوزه خلیج فارس و به‌ویژه امارات، یکی از ارز‌های مهم در مبادلات منطقه‌ای محسوب می‌شود. بسیاری از معاملات تجاری و نقل‌وانتقال‌های مالی در منطقه با استفاده از این ارز انجام می‌شود.

در نهایت، نرخ حواله روبل روسیه ۲۰۳۲۵ ریال اعلام شده است. با توجه به توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و روسیه و افزایش مبادلات تجاری، توجه به نوسانات این ارز نیز برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد.

برچسب ها: نرخ ارز ، بانک مرکزی ، مرکز مبادله
خبرهای مرتبط
همتی:
اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است
معاملات امن‌تر با چک الکترونیک/ ضرب‌الاجل برنامه هفتم برای حذف چک کاغذی نزدیک می‌شود
جزئیات تغییر ساعت کار بانک‌ها اعلام شد
بیگلری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
بانک مرکزی سهمیه وام‌های اشتغال را ابلاغ کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
آخرین اخبار
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
بودجه ۵۰۴ همتی برای خرید تضمینی گندم باید به موقع پرداخت شود / نظارت بر بازار پتروشیمی ضروری است + فیلم
اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
عرضه حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی
سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی-هنری ۹۶۰ میلیون تومان شد
کاهش واردات مواد اولیه صنعت چاپ
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
تقویت دیپلماسی تجاری در سایه کمیسیون‌های مشترک/ تمرکز بر حفظ بازارهای هدف
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
حداکثر قیمت هرکیلو چای ایرانی ۷۰۰ هزارتومان
قطعی آب در انتظار مشترکان بدمصرف/ ۶۰ درصد مشترکان استان تهران پرمصرف یا بد مصرف هستند+ فیلم
اعمال تخفیف تا ۵۰ درصدی تعرفه برق مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی
پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود
تعمیرات نیروگاه‌های کشور در چه مرحله‌ای است؟
نرخ انواع ارز در ۲۶ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
نصب بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی در کشور