نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری های انجام شده سرانجام مجوز واردات خودروی خارجی با کارکرد زیر پنج سال برای سیستان صادر شد که با پلاک گذر موقت مجوز تردد می گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سرگزی ۲۶ اردیبهشت در نشست شهرداران و دهیاران منطقه زهک بیان کرد: باید سیستان را به عنوان هاب خودرویی در منطقه تبدیل کرد تا حتی کشورهای همسایه نیاز خود را از این منطقه تامین کنند و مجوز آن نیز صادر شده و دور از دسترس نیست.

سرگزی ادامه داد: برای رونق و توسعه روستاها پس از انجام پیگیری های لازم اعتبارات خوبی به دهیاری ها تخصیص یافت و این سبب افزایش شاخصه های توسعه روستاها شد.

فرماندار شهرستان زهک نیز در این جلسه گفت: این شهرستان در محور توسعه حرکت رو به جلویی را پیش گرفته و این مسیر با حمایت استاندار و نمایندگان مردم و مدیران بر اساس برنامه تدوین شده با قوت ادامه پیدا خواهد کرد و حضور آنان در منطقه گره گشا بوده است.

روح الله جهانتیغ افزود: برای رونق هرچه سریعتر شهرستان برنامه هدفمند توسعه متوازن تعریف شد و طرح های اجرایی بر یک شهر یا روستا و منطقه تمرکز نخواهد داشت لذا با این رویکرد در همه حوزه شهرستان پروژه های مختلفی تعریف و مراحل اجرای آنان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه پتانسیل مدیریت در استان بالاست و دهیاران می توانند با ارتباط گیری بهتر روستاهای خود را متحول کنند، بیان کرد: رویکرد توسعه متوازن با شعار هر روستا یک پروژه پیش رفت و سبب شد تا مردم شهرستان در همه مناطق حرکت رو به رشد را حس کنند و همین موضوع نه تنها رضایت آنان را در بر داشت بلکه مشارکت خود روستاییان را نیز بیش از پیش کرد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: واردات خودور ، خودرو خارجی
خبرهای مرتبط
مدیرعامل منطقه آزاد سیستان:
واردات خودرو به منطقه به‌زودی اجرایی می‌شود
مشخصات اولین خودرو رادفورد فاش شد
اما و اگر‌های طرح «واردات خودرو»/آیا این طرح می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودرو منجر شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
صدور مجوز واردات خودروی خارجی با کارکرد زیر پنج سال برای سیستان
‌عملیات خنثی‌سازی مهمات در مناطق نظامی کنارک ادامه دارد/ شهروندان نگران نباشند