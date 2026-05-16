نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری های انجام شده سرانجام مجوز واردات خودروی خارجی با کارکرد زیر پنج سال برای سیستان صادر شد که با پلاک گذر موقت مجوز تردد می گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سرگزی ۲۶ اردیبهشت در نشست شهرداران و دهیاران منطقه زهک بیان کرد: باید سیستان را به عنوان هاب خودرویی در منطقه تبدیل کرد تا حتی کشورهای همسایه نیاز خود را از این منطقه تامین کنند و مجوز آن نیز صادر شده و دور از دسترس نیست.

سرگزی ادامه داد: برای رونق و توسعه روستاها پس از انجام پیگیری های لازم اعتبارات خوبی به دهیاری ها تخصیص یافت و این سبب افزایش شاخصه های توسعه روستاها شد.

فرماندار شهرستان زهک نیز در این جلسه گفت: این شهرستان در محور توسعه حرکت رو به جلویی را پیش گرفته و این مسیر با حمایت استاندار و نمایندگان مردم و مدیران بر اساس برنامه تدوین شده با قوت ادامه پیدا خواهد کرد و حضور آنان در منطقه گره گشا بوده است.

روح الله جهانتیغ افزود: برای رونق هرچه سریعتر شهرستان برنامه هدفمند توسعه متوازن تعریف شد و طرح های اجرایی بر یک شهر یا روستا و منطقه تمرکز نخواهد داشت لذا با این رویکرد در همه حوزه شهرستان پروژه های مختلفی تعریف و مراحل اجرای آنان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه پتانسیل مدیریت در استان بالاست و دهیاران می توانند با ارتباط گیری بهتر روستاهای خود را متحول کنند، بیان کرد: رویکرد توسعه متوازن با شعار هر روستا یک پروژه پیش رفت و سبب شد تا مردم شهرستان در همه مناطق حرکت رو به رشد را حس کنند و همین موضوع نه تنها رضایت آنان را در بر داشت بلکه مشارکت خود روستاییان را نیز بیش از پیش کرد.

منبع: ایسنا