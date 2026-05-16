مدیر جهادکشاورزی ازنا گفت: هیچگونه سیب زمینی در انبار ازنا وجود نداشته و این خبر به صورت جدی تکذیب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در پی گزارش آتش سوزی گسترده در انبار موادغذایی واقع در مؤمن‌آباد شهرستان ازنا، صادق رحمتی مدیر جهادکشاورزی پس از بازدید میدانی در ساعات اولیه از محل وقوع حادثه اعلام نمود هیچگونه سیب زمینی در انبار فوق وجود نداشته و این خبر به صورت جدی تکذیب می‌شود.

رحمتی افزود؛ پس از بازدید میدانی و ارتباط حضوری با مالک انبار مذکور و همچنین طبق بررسی‌های بعمل آمده، انبار فوق محل نگهداری ماشین‌آلات کشاورزی ازجمله؛ «تراکتور، ادوات، تأسیسات گلخانه و ملزومات کشاورزی» بوده و سوختن صد‌ها تن سیب‌زمینی در انبار فوق قویاً تکذیب می‌شود.

وی از فعالان عرصه خبر تقاضا کرد قبل از انتشار اینگونه اخبار که قطعاً باعث ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی می‌شود، از صحت و سقم موضوع اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به انتشار خبر اقدام نمایند.

منبع:"روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان"

